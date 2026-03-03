Finał 2. edycji "Żony dla Polaka" przyniósł widzom niespodziewany zwrot akcji, kiedy Maciej zdecydował się ponownie spotkać z Wiolą, aby wyjaśnić sytuację między nimi. Kandydatka Maćka nie dawała za wygraną i nadal wyrażała chęć, że mogą kontynuować znajomość. Uczestnik był jednak innego zdania i postawił sprawę jasno, mówiąc wprost o relacjach koleżeńskich. Teraz Wiola zabrała głos i lakonicznie skwitowała to, co działo się w 2. sezonie "Żony dla Polaka".

Wiola z „Żony dla Polaka” podsumowała udział w programie

Wiola szybko stała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci 2. edycji "Żony dla Polaka". Wszystko po jej emocjonalnej reakcji na decyzję Macieja, który w obecności pozostałych kandydatek odesłał ją do domu. Internauci nie szczędzili mocnych słów pod adresem Wioletty, a jeszcze większe emocje wywołał jej udział w finale "Żony dla Polaka".

Wiola i Maciej spotkali się z Kacprem Kuszewskim, aby załagodzić napiętą atmosferę, ale szybko okazało się, że kobieta nie daje za wygraną i nadal chętnie wybrałaby się na randkę. Maciej nie ukrywał zmieszania i był mocno zaskoczony faktem, że Wiola wspomina o tym, że mógłby napisać do niej z pytaniem o randkę. Słowa Wioletty wywołały ogromne kontrowersje, a fani programu byli zszokowani jej bezpośrednim zachowaniem. To jeszcze nie wszystko.

Wiola z "Żony dla Polaka" zdradziła, co naprawdę działo się w Toronto

Niedawno dowiedzieliśmy się, jak wyglądał pobyt Wioletty w "Żonie dla Polaka" przed feralną awanturą. Na udostępnionych nagraniach widać, że uczestniczka była uśmiechnięta i dobrze bawiła się w towarzystwie Macieja i innych kandydatek. Podkreślała też, że była gotowa na poważne zmiany w życiu dla miłości i budowanie przyszłości z Maciejem. Jednak ostateczna decyzja mężczyzny zupełnie ją zaskoczyła i doprowadziła do wybuchu emocji.

Wiola podsumowała udział w "Żonie dla Polaka"

Po zakończeniu przygody z programem Wioletta opublikowała kilka zdjęć w mediach społecznościowych. Zaprezentowała swoją stylizację z finału programu i zaskoczyła lakonicznym opisem:

The end - napisała wymownie Wiola

To nadal nie wszystko! Po fali krytycznych komentarzy Wiola zdecydowała się na poważny krok i zablokowała możliwość dodawania komentarzy do jej ostatniego posta. Sądzicie, że Wiola szybko znajdzie miłość po programie?

