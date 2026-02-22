Kolejny odcinek „Żony dla Polaka” zafundował widzom prawdziwy rollercoaster emocjonalny. W Toronto wylało się morze łez. Kandydatki płakały zarówno ze szczęścia, jak i bólu. Wszystko za sprawą Matta oraz Macieja. Pierwszy z panów ogłosił, że chciałby budować swoją przyszłość z Kasią. Drugi pożegnał Wiolettę, z którą wcześniej całował się na siłowni. Wtedy rozpętała się awantura. A to jeszcze nie wszystko.

Dorota z „Żony dla Polaka” zaprosiła Pawła i Dawida na elegancką kolację. Przyszedł czas na decyzję

Paweł i Dawid poznali Dorotę - kuzynkę i imienniczkę bohaterki „Żony dla Polaka” - która była pod wrażeniem obu panów. Stwierdziła, że „wzięłaby dwóch”. Panie obserwowały, jak uczestnicy bawili się w basenie i zajmowali się ogrodem. Kuzynka zauważyła, że obaj mocno starają się o względy Doroty. W dodatku mają dobry kontakt z jej synem.

Ciągle ta chemia jest taka sama, że ciężko mi powiedzieć, z którym większą chemię poczułam stwierdziła Dorota.

Później Dorota zabrała Pawła i Dawida na lekcję tańca. Wszyscy mogli potrenować z profesjonalistami i przygotować się do wielkiego wydarzenia. Na koniec wszyscy ubrali się w stroje wieczorowe i usiedli do wspólnego obiadu w domu uczestniczki „Żony dla Polaka”. Później zatańczyła z każdym z panów. Wreszcie nadszedł czas, by Dawid i Paweł poznali decyzję Doroty.

Niestety, widzowie poznają decyzję uczestniczki dopiero w kolejnym odcinku "Żony dla Polaka".

Afera w domu Macieja z „Żony dla Polaka”. Mocne oskarżenia i łzy mat. prasowe

Matt z „Żony dla Polaka” wreszcie wybrał kandydatkę. Kasia zalała się łzami

Podczas spotkania Kacpra Kuszewskiego z Mattem i jego kandydatkami doszło do przełomu. Mężczyzna przyznał, że najdłuższe rozmowy prowadził z Kasią. Później ogłosił, że to z nią chciałby spędzić więcej czasu. Natomiast Kasia stwierdziła, że znalazła miłość i to od pierwszego wejrzenia. Również Matt przyznał, że przeżył pierwsze zauroczenie. Kobieta nagle zalała się łzami ze wzruszenia. Pozostałe kandydatki nie ukrywały, że czuły chemię między Mattem i Kasią.

To było dość wcześnie. Oczywiście nie znałem dziewczyn, ale to było pierwsze takie zauroczenie. Starałem się poznać każdą dziewczynę na randkach, ale myśli wracały w tym jednym kierunku powiedział Matt.

Co ciekawe, Matt zadeklarował, że jest gotowy rozważyć powrót do Polski. Natomiast Kasia powiedziała, że także może całkowicie zmienić swoje życie i przeprowadzić się do Kanady. Teraz oboje muszą się lepiej poznać w swobodniejszej atmosferze.

Później para wybrała się na tańce do Centrum Kultury im. Jana Pawła II. Tam Matt i Kasia przebrali się w stroje ludowe i dołączyli do grupy wokalno-tanecznej Sokoły. Choć układ od czasu do czasu sprawiał im trudności, uczestnicy „Żony dla Polaka” bardzo dobrze się bawili.

Na koniec Matt zabrał Kasię do swojego domu i zaproponował, by się do niego wprowadziła. Kobieta przyznała, że mieszkanie potrzebowałaby przemeblowania. Matt zobaczył, że podczas wspólnych porządków będą mogli się poznać lepiej. Podkreślił, że cieszył się na wspólny czas, nawet jeśli będzie trzeba nieco pozmieniać.

Maciej z „Żony dla Polaka” pożegnał Wiolettę. Wybuchła awantura

Maciej bez owijania w bawełnę ogłosił swoją decyzję. Mężczyzna powiedział, że to Wioletta pojedzie do domu. Kandydatka wyraźnie nie była zadowolona z tej decyzji i postanowiła w obecności pozostałych dziewczyn przypomnieć, że Maciej całował się z nią w programie. Uczestnik „Żony dla Polaka” przyznał, że w jednym z odcinków doszło do pocałunku na siłowni.

Maciej po prostu dalej nie wie, czego szuka w życiu i mimo wszystko nawet jak będzie całował 20 dziewczyn, to się z każdą pożegna. Jestem twoją postawą mega rozczarowana, że się mną zabawiłeś i wyjdę po prostu na jakąś walniętą dziewczynę, a nią nie jestem zarzuciła Wioletta.

No narcyz. Lubi się bawić, lubi dobrą zabawę z kobietami i taka sytuacja mu absolutnie nie przeszkadza. (…) Facet powinien mieć jakieś jaja, a nie udawać, że nie ma tematu dodała.

Wioletta stwierdziła, że się obraziła i poszła się pakować, ale po chwili wróciła do wszystkich i stwierdziła, że jeszcze nie skończyła. Jej zdaniem Maciej nie ma zamiaru budować przyszłości z żadną z kandydatek.

On dzisiaj się pożegnał ze mną, jutro się będzie żegnał z wami, jak gdyby nigdy nic – super jest. No ale to już nie jest śmieszne, dla mnie to jest żenujące w tym momencie powiedziała.

Maciej przyznał jej rację. Uczestnik „Żony dla Polaka” nie ukrywał, że żadna z kandydatek nie zrobiła na nim oszałamiającego wrażenia na początku przygody w Toronto. Dodał, że gdyby tak było, znacznie wcześniej wyjaśniłby tę sytuację.

Myślę, że gdybym naprawdę wśród pięciu dziewczyn od samego początku zobaczył tę jedną i gdzieś by to kliknęło we mnie, to ten program dotrwałby w takiej formie, jaka powinna być. Natomiast nie stało się tak. Powinniśmy mieć tę rozmowę wcześniej niż później powiedział.

Niestety żadna z kandydatek nie jest dla mnie – źle to zabrzmi – materiałem na żonę stwierdził.

Najwyraźniej jednak żadna z kandydatek – poza Wiolettą – nie poczuła się zraniona. Maciej z Andżeliką i Iwoną zaplanował wyjście na miasto, choć dziewczyny wiedziały już, że nie wybierze żadnej z nich. Postanowili się po prostu dobrze bawić. Zupełnie w innym nastroju dom opuściła Wiola. Kandydatka nie kryła łez i przyznała, że naprawdę szuka miłości.

Warto przypomnieć, że w poprzednim odcinku kandydatka Wojtka z „Żony dla Polaka” sama zrezygnowała z programu.

Wojtek z „Żony dla Polaka” szykuje niespodziankę. Kupił Magdzie biżuterię

Wojtka i Magdę odwiedziła mama mężczyzny. Wszyscy zjedli obiad przygotowany przez kandydatkę. Przy okazji lepiej się poznali. Później Wojtek wybrał się do sklepu jubilerskiego po naszyjnik dla Magdy. To prezent-niespodzianka na czas rozstania. Zapowiedział, że zamierza czekać na romantyczną okazję i dać go swojej wybrance.

