Zofia Zborowska i Andrzej Wrona zdecydowali się na ogromną zmianę w 2020 roku. Para porzuciła mieszkanie na Mokotowie i postawiła na dom pod Warszawą. Ta decyzja odmieniła ich codzienność, dając im spokój oraz upragnioną przestrzeń dla siebie i dzieci. Dom tej popularnej parto prawdziwa oaza oplywająca luksusem w nowoczesnej formie.

Tak wygląda posiadłość Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony

Już niebawem Zofia Zborowska i Andrzej Wrona poprowadzą hitowe show streamingowego giganta. Już w maju 2026 roku na platformie Netflixa zadebiutuje polska odsłona "Love is Blind". Zanim jednak poznamy charyzmatyczne, piękne uczestniczki i przystojnych, pewnych siebie uczestników, wielu fanów formatu zastanawia się, jak z bliska wygląda prywatne życie gospodarzy polskiej edycji show. Zarówno Zofia Zborowska, jak i Andrzej Wrona należą do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami swoją codziennością. Zobaczcie, jak wygląda imponująca posiadłość artystki i światowej klasy sportowca.

Serce domu Zofii Zborowskiej i Andrzeja Wrony stanowi kuchnia w rzadko spotykanym zielonym kolorze. Zielone szafki oraz cegła w tym samym odcieniu przełamane są białymi ścianami i masywnym, drewnianym stołem. Obok kuchni znajduje się przestronny, jasny salon z wyjściem na taras i dużymi oknami, przez które wpada mnóstwo światła. Zkolei w łazience dominuje balijski klimat. Zzarna kamienna wanna, szare płytki, drewniane meble i rośliny tworzą wyjątkową atmosferę sprzyjającą relaksowi.

Wnętrza domu zaprojektowano z myślą o rodzinie i dzieciach. Każde pomieszczenie jest przestronne, a w salonie nie brakuje miejsca na dziecięce zabawki. Drewniane elementy i rośliny zdobiące wszystkie pokoje sprawiają, że atmosfera jest ciepła i przytulna, a zarazem nowoczesna. Jasne meble w salonie kontrastują z intensywną zielenią kuchni, a liczne okna zapewniają dostęp do naturalnego światła. Każdy detal tej rezydencji podkreśla indywidualny styl domowników oraz ich zamiłowanie do ekologicznych rozwiązań i kontaktu z naturą.

Ogromny ogród, szklarnia i luksusowa strefa relaksu w willi Zborowskiej i Wrony

Największe wrażenie robi zewnętrzna część posiadłości. Dom Zborowskiej i Wrony otoczony jest bujną zielenią i kwiatami. Ogród kryje prywatny basen, jacuzzi oraz ogromny taras. Na tarasie znajduje się imponujący stół, a także pergola tarasowa z czujnikiem deszczu i funkcją zwijania dachu, która chroni przed nieprzewidywalną pogodą. W ogrodzie nie mogło zabraknąć szklarni, gdzie Zborowska realizuje swoją pasję do ogrodnictwa, uprawia tam między innymi pomidory, ogórki i cukinie.

Rodzina ma do dyspozycji również strefę grillową i wypoczynkową, idealną do organizowania przyjęć oraz spotkań z przyjaciółmi. Nie zabrakło także ogrodowego domku zabaw dla córeczek pary, który utrzymany jest w odcieniach butelkowej zieleni i różu.

