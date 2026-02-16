Andrzej Piaseczny od ponad dwóch dekad mieszka w niezwykłej posiadłości położonej u stóp Gór Świętokrzyskich, oddalonej o niespełna 20 kilometrów od Kielc. Artysta wybrał życie z dala od miasta, gdzie otacza go natura i cisza. Jego dom jest ostatnim domem we wsi, tuż przy jednym z najpopularniejszych szlaków turystycznych regionu. Takie miejsce, jak przyznaje sam Piaseczny, "wybrało jego", tu życie płynie znacznie wolniej, pozwalając artyście odetchnąć od show-biznesu i miejskiego zgiełku.

Tak wygląda różowa rezydencja Andrzeja Piasecznego

Andrzej Piaseczny od lat uchodzi za jednego z największych artystów polskiej sceny muzycznej. I choć teraz, większość fanów artysty skupia się na zamieszaniu wokół finału 7. edycji "Voice Senior", który wygrała podopieczna Andrzeja Piasecznego, Violetta Kapcewicz, inni zadają sobie pytanie, jak piosenkarz spędza wolny czas, gdy gasną światła reflektorów.

Jak się okazuje, Andrzej Piaseczny, w przeciwieństwie do grona swoich przyjaciół z show-biznesu, nie postawił na luksusowy apartament w samym sercu stolicy czy innego dużego miasta. Zamiast tego od ponad dwóch dekad mieszka w urokliwej miejscowości u stóp Gór Świętokrzyskich.

Ja mieszkam w Górach Świętokrzyskich od ponad dwudziestu lat. Myślę, że są na świecie miejsca, które nas po prostu przyciągają. Czasem to nie my wybieramy miejsca, a miejsca wybierają nas. - mówił jakiś czas temu w rozmowie z Plotkiem.

Posiadłość Andrzeja Piasecznego natychmiast rzuca się w oczy z powodu nietuzinkowej elewacji. Dom artysty pomalowany jest na charakterystyczny, subtelny róż, z wyraźnymi drewnianymi elementami. To odważny wybór, który sprawia, że dom "Piaska" wyróżnia się w okolicy i przyciąga wzrok turystów oraz sąsiadów.

Mieszkam przy jednym z najbardziej popularnych szlaków turystycznych, na wsi, ostatni dom we wsi - dodał.

Tak mieszka Andrzej Piaseczny

Andrzej Piaseczny nie kryje, że szukał dla siebie miejsca, które da możliwość odpoczynku od sceny, kamer i zgiełku wielkiego miasta. Górska rezydencja spełnia te wymagania i jest prawdziwym azylem, w którym artysta przysłowiowo "ładuje swoje baterie", tworzy nową muzykę i po prostu żyje w zgodzie ze sobą.

Poszukiwałem ''samotni'', ale ''samotnia'' to jest zbyt duże słowo, niosące zbyt dużą treść. Każda z osób, która spędza tak duży czas na scenie, w samochodzie, na przejazdach, poszukuje i potrzebuje takiego miejsca, w którym troszeczkę bardziej odpoczywa. Wieś to jest jakbyśmy byli w zupełnie innej strefie czasowej. Tak jakby czas płynął zupełnie inaczej, wolniej. - mówił.

Co więcej, jego posiadłość nie jest do końca "samotnią". Piosenkarz dzieli ją ze swoją ukochaną mamą.

Wnętrza utrzymane są w rustykalnym klimacie. Wszechobecne drewno, kamienne detale, meble stylizowane na dawne czasy, miękkie dywany i klasyczne dodatki sprawiają, że dom artysty jest przytulny, ciepły i niezwykle klimatyczny. Salon z kominkiem, liczne okna wychodzące na ogród oraz oryginalne lampy tworzą miejsce, gdzie można odetchnąć i poczuć się jak na prawdziwych, sielskich wakacjach.

Ogród Andrzeja Piasecznego pełen warzyw i owoców

Ważną częścią codzienności Andrzeja Piasecznego jest przydomowy ogród. Artysta samodzielnie pielęgnuje warzywniak, w którym uprawia m.in. kapustę, buraki, cebulę, marchew, dynię, a także jabłka. Praca w ogrodzie to dla niego nie tylko obowiązek, ale i sposób na relaks oraz wyciszenie. Sam kosi trawę, przycina krzewy, dogląda roślin i chętnie pokazuje swoje zbiory w mediach społecznościowych. Zdrowa dieta oparta na własnych plonach daje mu energię do dalszego działania.

