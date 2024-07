Grycanki jakiś czas temu zniknęły z polskich salonów, po to by na Instagramie móc chwalić się podróżami po całym świecie i imprezami z elitą światowej mody. Nie brakuje również prowokujących zdjęć, gdzie chwalą się swoim ciałem. Przypomnijmy: Wiktoria Grycan pokazała pupę: Mam tłusty tyłek jak Nicki Minaj

Wiktoria często chwali się swoimi krągłościami w stylu Kim Kardashian czy Nicki Minaj, jednak nowa fotka, którą wrzuciła na swój portal, jest zdecydowanie najgorętsza ze wszystkich do tej pory. Grycanka pokazała zdjęcie z basenu, gdzie prezentuje swoją pupę w obcisłym kostiumie kąpielowym. Trzeba przyznać, że skojarzenie do zagranicznych gwiazd nasuwa się samo. Fani są zachwyceni, a młoda celebrytka osiągnęła to co chciała - o tym z pewnością będą mówić wszyscy.

Przesada?

