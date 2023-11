2 z 7

Wiktoria Gąsiewska wybrała się na wakacje z bratem, Mateuszem Gąsiewskim (który niedawno próbował swoich sił na castingach do Top Model)! Są do siebie bardzo podobni. Co aktorce "rodzinki.pl" podobało się najbardziej w tym kraju?

Ludzie i klimat, ludzie są bardzo mili, życzliwi. Na straganie dostałam bransoletkę ze słoników na szczęście. Jak tu przyjeżdżasz, to nie czujesz się osaczony, tylko otoczony miłymi ludźmi - mówi nam Wiktoria.

