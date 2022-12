Wiktoria Gąsiewska przekazała radosną nowinę! Posypały się gratulacje

Młoda gwiazda przyćmiła wszystkich na czerwonym dywanie? Wiktoria Gąsiewska na imprezie Polsatu wyglądała obłędnie w seksownej mini od polskiej projektantki. 4 marca odbyła się prezentacja wiosennej ramówki stacji, na której pojawiła się cała plejada gwiazd. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć młodej aktorki Wiktorii Gąsiewskiej, która jakiś czas temu dołączyła do obsady hitowego serialu Polsatu "Pierwsza miłość". Wiktoria zachwyciła swoim wyglądem. Wiktoria Gąsiewska w seksownej mini Wiktoria Gąsiewska to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia. Z pewnością jest również jedną z najpiękniejszych gwiazd polskiego show-biznesu! Spójrzcie tylko na jej najnowsze zdjęcia - Wiktoria Gąsiewska na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu zaprezentowała się w seksownej mini od Violi Piekut! W bordowej kreacji, która podkreśliła jej świetną figurę, wyglądała naprawdę obłędnie! Look Wiktorii Gąsiewskiej uzupełniły złote szpilki. Zobaczcie sami, jak na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu prezentowała się Wiktoria Gąsiewska! Podoba się Wam jej stylizacja? Zobacz także: Makijaż Julii Wieniawy z ramówki Polsatu to hit wiosny 2020! Oto proste triki, go zrobić Wiktoria Gąsiewska na prezentacji ramówki Polsatu. Młoda gwiazda wyglądała świetnie w kreacji od Violi Piekut.