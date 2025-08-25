Serial "Rodzinka.pl" przez lata był emitowany na antenie TVP, gromadząc przed odbiornikami rzeszę widzów. Polacy pokochali historię szalonej rodziny Boskich i ich przyjaciół. Format niespodziewanie zdjęto z anteny, ale po kilku latach ciszy zdecydowano o jego wznowieniu. Nowe odcinki pojawią się lada moment, a co o nich uważa Wiktoria Gąsiewska?

Wiktoria Gąsiewska dosadnie o wznowieniu "Rodzinki.pl"

W rozmowie z naszą reporterką Wiktoria Gąsiewska potwierdziła, że ponownie zobaczymy ją w "Rodzince.pl". Niezmiennie wcieli się w Agatę, której losy tym razem mogą mocno zaskoczyć odbiorców. Aktorka jest podekscytowana i cieszy się na powrót hitu, choć nie ukrywa, że miała co do tego poważne obawy. Jak większość, martwiła się, czy nowe odcinki przebiją sukces wcześniejszych lub chociaż im dorównają.

Troszeczkę obawiałam się tego. Jak coś jest wybitne i ludzie coś pokochali, to bardzo trudno jest przebić już to, co było. Super by było, gdyby naszym widzom spodobała się ta nowa odsłona ''Rodzinki''

Wiktoria Gąsiewska wspomniała również o ewentualnym drugim sezonie "Rodzinki.pl". Co zdradziła?

Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

