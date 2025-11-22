Wiktoria Gąsiewska to znana aktorka młodego pokolenia, która popularność zawdzięcza przede wszystkim roli w serialach "Rodzinka.pl" i "Barwy szczęścia". 26-latka jest też bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie relacjonuje swoje życie prywatne i zawodowe. Ostatnio chętnie publikowała na Instagramie kadry z rajskich wakacji, a jeden z nich zwraca szczególną uwagę.

Gwiazda „Rodzinki.pl” pozuje w bikini wśród tropikalnej zieleni

Na opublikowanym zdjęciu Wiktoria Gąsiewska, ubrana jedynie w cętkowane bikini, prezentuje się pośród bujnej roślinności. Fotografia została wykonana na tle tropikalnego krajobrazu na Malediwach, a aktorka wykorzystała naturalne światło, by podkreślić swoją urodę. Wszystko to sprawia, że zdjęcie zyskało bardzo duże zainteresowanie w mediach społecznościowych.

Do zdjęcia dodała wymowny podpis:

Zostawiłam skromność gdzieś po drodze, ale za to znalazłam świetne światło

Wiktoria nie po raz pierwszy pokazuje się w odważnym wydaniu. Trudno jednak oderwać wzrok od jej perfekcyjnej wręcz figury.

Wiktoria Gąsiewska musiała zrezygnować z "Afryka Express"

Rajskie wakacje na Malediwach to tylko jedno z ważniejszych wydarzeń w ostatnim czasie w życiu Wiktorii. Kilka miesięcy temu aktorka wzięła wraz z bratem udział w programie "Afryka Express", który niestety nie skończył się dla niej dobrze. 26-latka była zmuszona zrezygnować z dalszej rywalizacji z powodu poważnych komplikacji zdrowotnych. Aktorka podczas nagrań doznała udaru cieplnego, co doprowadziło do sytuacji zagrożenia życia.

Z powodów zdrowotnych Wiktoria i Mateusz muszą zrezygnować z dalszego udziału w wyścigu. Dziękujemy, że byliście z nami! poinformowano w oficjalnym komunikacie na profilach społecznościowych programu i stacji TVN.

Wiktoria Gąsiewska zaczęła odczuwać pogarszające się samopoczucie w trakcie kolejnych dni zmagań w programie. Jak przyznała w rozmowie z "Dzień dobry TVN", jej organizm nie był w stanie sprostać skrajnym warunkom, jakie panowały podczas nagrań. Zaczęło się od zawrotów głowy, a kulminacją było zasłabnięcie w trakcie jednej z prób założenia plecaka. W jednym z nagranych fragmentów poprosiła prowadzącą o konsultację lekarską, mówiąc wprost, że czuje się bardzo źle. Z dnia na dzień jej stan się pogarszał, aż w końcu była zmuszona pożegnać się z programem.

Wiktoria Gąsiewska pozuje w bikini, fot. Instagram/wiktoria_gasiewska

