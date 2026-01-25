Nowa "Rodzinka.pl" od początku wzbudzała falę kontrowersji. Zapadła decyzja, co dalej z serialem
Rodzinka.pl wróciła na antenę TVP2 po pięciu latach przerwy i już wywołała ogromne poruszenie. Jesienią 2025 r. wyemitowano 13 nowych odcinków, które mimo krytyki przyciągnęły 982 tys. widzów. Mimo kontrowersji wokół serialu, TVP2 nie zatrzymuje się i zapowiada realizację aż dwóch kolejnych sezonów!
Po pięcioletniej przerwie kultowy serial "Rodzinka.pl" powrócił na antenę TVP2, wywołując gorącą dyskusję wśród widzów. Jesienią 2025 r. stacja wyemitowała 13 premierowych odcinków 17. sezonu, co wzbudziło zarówno entuzjazm, jak i falę krytyki. Powrót rodziny Boskich nie spełnił oczekiwań części fanów. Kontrowersje dotyczyły nie tylko wątków fabularnych, ale także gry aktorskiej i ogólnej formuły serialu. Teraz stacja ogłosiła, co dalej z serialem.
TVP2 zapowiada 19. i 20. sezon serialu "Rodzinka.pl". Znamy szczegóły
Serial "Rodzinka.pl" opowiada o losach rodziny Boskich i od lat gromadzi przed ekranami szeroką publiczność. W głównych rolach występują Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski oraz Mateusz Pawłowski. Produkcja oparta jest na kanadyjskim formacie "Les Parent", a jej producentem jest Telewizja Polska.
Choć nowy sezon serialu spotkał się z kontrowersyjnym odbiorem, planowane kolejne odsłony mogą świadczyć o dużym zaufaniu ze strony nadawcy i wciąż sporym zainteresowaniu widzów. Z końcem 2025 r. Telewizja Polska rozpoczęła przygotowania do produkcji kolejnych sezonów popularnej serii. 16 stycznia 2026 r. ogłoszono postępowanie niepubliczne na realizację usług scenotechnicznych dla 19. i 20. sezonu. Zlecenie obejmuje m.in. zapewnienie sprzętu kamerowego, obsługi technicznej, transportu oraz ubezpieczenia. Zdjęcia do nowych sezonów mają zostać zrealizowane w okresie od 5 lutego do 30 czerwca.
Premiera 18. sezonu "Rodzinki.pl" już wiosną 2026 roku
Fani "Rodzinki.pl" mogą być spokojni. TVP2 wcale nie zamierza zwalniać tempa. 18. sezon serialu "Rodzinka.pl" został już nakręcony i jego emisja planowana jest na wiosnę 2026 r. Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, można przypuszczać, że zostanie zachowany dotychczasowy harmonogram emisji - soboty o godz. 20.00.
Według danych Nielsen Audience Measurement, 17. sezon "Rodzinki.pl" oglądało średnio 982 tys. osób. Udział TVP2 w rynku telewizyjnym wyniósł 8,43 proc. wśród ogółu widzów oraz 9,49 proc. w grupie wiekowej 16–59 lat. Mimo mieszanych opinii, serial przyciągnął przed ekrany setki tysięcy widzów, co ostatecznie skłoniło Telewizję Polską do podjęcia decyzji o kontynuacji projektu. Warto zaznaczyć, że "Rodzinka.pl" wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w ofercie TVP2.
