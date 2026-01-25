Po pięcioletniej przerwie kultowy serial "Rodzinka.pl" powrócił na antenę TVP2, wywołując gorącą dyskusję wśród widzów. Jesienią 2025 r. stacja wyemitowała 13 premierowych odcinków 17. sezonu, co wzbudziło zarówno entuzjazm, jak i falę krytyki. Powrót rodziny Boskich nie spełnił oczekiwań części fanów. Kontrowersje dotyczyły nie tylko wątków fabularnych, ale także gry aktorskiej i ogólnej formuły serialu. Teraz stacja ogłosiła, co dalej z serialem.

TVP2 zapowiada 19. i 20. sezon serialu "Rodzinka.pl". Znamy szczegóły

Serial "Rodzinka.pl" opowiada o losach rodziny Boskich i od lat gromadzi przed ekranami szeroką publiczność. W głównych rolach występują Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski oraz Mateusz Pawłowski. Produkcja oparta jest na kanadyjskim formacie "Les Parent", a jej producentem jest Telewizja Polska.

Choć nowy sezon serialu spotkał się z kontrowersyjnym odbiorem, planowane kolejne odsłony mogą świadczyć o dużym zaufaniu ze strony nadawcy i wciąż sporym zainteresowaniu widzów. Z końcem 2025 r. Telewizja Polska rozpoczęła przygotowania do produkcji kolejnych sezonów popularnej serii. 16 stycznia 2026 r. ogłoszono postępowanie niepubliczne na realizację usług scenotechnicznych dla 19. i 20. sezonu. Zlecenie obejmuje m.in. zapewnienie sprzętu kamerowego, obsługi technicznej, transportu oraz ubezpieczenia. Zdjęcia do nowych sezonów mają zostać zrealizowane w okresie od 5 lutego do 30 czerwca.

Premiera 18. sezonu "Rodzinki.pl" już wiosną 2026 roku

Fani "Rodzinki.pl" mogą być spokojni. TVP2 wcale nie zamierza zwalniać tempa. 18. sezon serialu "Rodzinka.pl" został już nakręcony i jego emisja planowana jest na wiosnę 2026 r. Choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, można przypuszczać, że zostanie zachowany dotychczasowy harmonogram emisji - soboty o godz. 20.00.

Według danych Nielsen Audience Measurement, 17. sezon "Rodzinki.pl" oglądało średnio 982 tys. osób. Udział TVP2 w rynku telewizyjnym wyniósł 8,43 proc. wśród ogółu widzów oraz 9,49 proc. w grupie wiekowej 16–59 lat. Mimo mieszanych opinii, serial przyciągnął przed ekrany setki tysięcy widzów, co ostatecznie skłoniło Telewizję Polską do podjęcia decyzji o kontynuacji projektu. Warto zaznaczyć, że "Rodzinka.pl" wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w ofercie TVP2.

Zobacz także:

Rodzinka.pl nowy sezon, fot. Artur Zawadzki/REPORTER