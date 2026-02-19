Julia Wieniawa to jednaj z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia, która budzi ogromne zainteresowanie w mediach. Podczas swojego ostatniego wystąpienia na wiosennej ramówki TVN, artystka w mocnych słowach podsumowała swoich byłych partnerów. Przypomnijmy, że Wieniawa była w bardzo głośnych związkach m.in. z Antonim Królikowskim, Baronem czy Nikodem Rozbickim.

Julia Wieniawa o byłych partnerach: "Każdy był moim fanem"

Julia Wieniawa ponownie znalazła się w centrum medialnej uwagi. Podczas prezentacji wiosennej ramówki TVN nie tylko zachwyciła swoim wizerunkiem, ale też zszokowała szczerością w wypowiedziach dotyczących życia prywatnego. Takich słów na temat jej byłych partnerów nie spodziewał się chyba nikt.

Życie uczuciowe Julii Wieniawy zdecydowanie elektryzuje media. Z każdym rozstaniem wokół jej osoby narastała atmosfera plotek i sensacji, a każde kolejne pojawienie się na salonach powodowało nową falę domysłów o jej miłosnych wyborach. Tym razem jednak artystka sama zdecydowała się wyjść przed szereg i publicznie, z dystansem, odnieść się do przeszłości. Reporter tvn.pl zapytał ją o relacje z byłymi partnerami. Odpowiedź Wieniawy była nieoczekiwanie dosadna.

Każdy mój były chłopak był moim fanem. Ciekawe, czy nadal są... Myślę, że tak. Po tym, jak sprawdzają moje stories, to chyba są skwitowała żartobliwie artystka.

Najgłośniejsze związki Julii Wieniawy. Jej ex nie potrafią o niej zapomnieć?

Nazwiska byłych partnerów Julii Wieniawy są szeroko znane w świecie show-biznesu. Aktorka była w medialnych związkach m.in z Antkiem Królikowskim, Baronem i Nikodemem Rozbickim. Każde z tych rozstań było nie tylko głośne, ale również bardzo szczegółowo komentowane przez opinię publiczną i tabloidy. Wieniawa podkreśliła, że rozdział z byłymi partnerami jest dla niej zamknięty, choć trudno nie zauważyć ich ciągłego zainteresowania jej osobą w Internecie. Z jej wypowiedzi wynika, że byli partnerzy nie tylko obserwują jej aktywność, ale nadal żywo interesują się jej codziennością.

Obecnie Julia Wieniawa oficjalnie pozostaje singielką. Walentynki spędziła z Natsu, co szeroko komentowali internauci. Wieniawa żartobliwie zauważyła, że "nie istnieją idealni ludzie" i odcięła się od wyobrażenia o perfekcyjnym partnerze.

Nie istnieją w ogóle idealni ludzie. I to jest chyba moja nauka ostatnich lat, że zawsze mi się wydawało, że za rogiem będzie ten idealny partner. Ale nie ma czegoś takiego i trzeba się tego oduczyć. Ja też nie jestem idealna. Chociaż… (śmiech) wyznała w rozmowie dla tvn.pl

Julia Wieniawa, VIPHOTO/EAST NEWS