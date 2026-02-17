Julia Wieniawa doskonale wie, jak skupić na sobie obiektywy fotoreporterów. Aktorka po raz kolejny zasiada w jury programu "Mam Talent", a poza tym jest niezwykle zajętą gwiazdą. Koncerty, kolejne projekty, remont domu - trzeba przyznać, że Julia Wieniawa jest jedną z najbardziej zajętych aktorek w polskim show-biznesie. Teraz zachwyciła na prezentacji ramówki TVN. Tylko spójrzcie na tę kreację!

Julia Wieniawa gwiazdą wieczoru na wiosennej ramówce TVN 2026

Ramówka TVN to zawsze jedno z ważniejszych wydarzeń w show-biznesie. Gwiazdy, celebryci i przedstawiciele mediów spędzają ten wyjątkowy czas, pokazując nowe projekty i programy, a uwagę tego dnia zwracają też stylizacje obecnych osób. Znane postacie prześcigają się prezentując wyszukane kreacje, a jedną z gwiazd, która nigdy nie zawodzi w tym temacie jest Julia Wieniawa.

Gwiazda młodego pokolenia i prawdziwa businesswoman w tym roku po raz kolejny postawiła na klasyczną czerń. Rok temu aktorka zaskoczyła w naprawdę odważnej kreracji z wycięciami, a jak było w tym roku. Sami spójrzcie na te zdjęcia!

Odważny look Julii Wieniawy na ramówce TVN 2026

Julia Wieniawa podczas ramówki TVN 2026 pojawiła się w dopasowanej, czarnej sukni z fantazyjną falbaną u dołu oraz odważnym gorsetem. Górna część kreacji jest naprawdę odważna, a przezroczystości dodają jej subtelnego seksapilu. Aktorka i jurorka programu "Mam Talent" wie, jak wybrać kreację, aby było o niej naprawdę głośno i po raz kolejny jej się to udało.

Do czarnej sukni Julia Wieniawa postawiła na mocniejszy makijaż i srebrne dodatki w postaci torebki i szerokich bransoletek. Trzeba przyznać, że ten look robi wrażenie!

fot Adam Jankowski/REPORTER

fot Adam Jankowski/REPORTER

fot. Adam Jankowski/East News