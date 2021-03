Wiemy, kto mógł być rasistą w rodzinie królewskiej! To dwie słynne królewskie osobowości!

Meghan i Harry w wywiadzie u Oprah Winfrey powiedzieli głośno o rasizmie w rodzinie królewskiej. Meghan miała przeżywać prawdziwy dramat, gdy okazało się, że bliscy Harry'ego dyskutują na temat koloru skóry ich syna. Była księżna Sussex dodała także, że powodem nienadania Archiemu tytułu księcia, także miał być jego kolor skóry, media szybko jednak tę tezę obaliły. Mimo tego wyznanie o rasizmie zelektryzowało wszystkie media. Kto miałby posunąć się do rasizmu? Okazuje się, że najczęściej typowane są dwa nazwiska.

Podczas wywiadu Meghan nie chciała powiedzieć, kto brał udział rozmowie o kolorze skóry Archiego. Oprah Winfrey starała się wyciągnąć tę informację od pary, jednak bezskutecznie. W internecie więc wybuchła prawdziwa burza przypuszczeń. Internauci zaznajomieni z historią rodziny królewskiej i poglądami co po niektórych jej członków doszli do wniosku, że najbardziej prawdopodobnymi rozmówcami Meghan były dwie osoby. Na Twitterze rozgorzała więc zacięta dyskusja:

Internauci najczęściej wskazywali Księcia Karola i jego żonę, księżną Kamilę.

W poniedziałkowym, porannym wydaniu CBS "This morning" wywiad komentowała sama Oprah Winfrey, która przyznała, czego jeszcze dowiedziała się już za kulisami programu. Jak się okazuje, prezenterka starała się poza kamerami wyciągnąć informacje od Harry'ego:

Wciąż więc oficjalnie nie wiadomo, kim mogą być rasistowscy członkowie rodziny. Biorąc pod uwagę cały wywiad z byłym księstwem Sussex'ów możemy przecież śmiało twierdzić, że rozmowy na temat koloru skóry mogli przeprowadzić także "urzędnicy", czyli osoby sterujące tą wielką machiną. Tych osób bała się nawet sama Diana, która nazywała ich "panami w szarych garniturach".

Jak myślicie?

Zobacz także: Ojciec Meghan Markle po jej wywiadzie z Oprah stoi po stronie rodziny królewskiej!? "Cała sprawa z kolorem skóry i tym, jak ciemne jest dziecko, to bzdury"

Meghan i Harry nie chcieli powiedzieć, kto przeprowadzał z nimi rozmowy na temat koloru skóry ich syna.

Meghan musiała mierzyć się także z rasizmem wobec niej, pochodzącym od brytyjskich mediów. Harry zaznaczył, że to właśnie przed rasizmem uciekli z Wielkiej Brytanii.

Internauci oskarżają Księcia Karola i księżną Kamilę, to oni, zdaniem użytkowników Twitter'a najbardziej mogliby czuć się niekomfortowo z kolorem skóry Archie'go.

#EXCLUSIVE: Prince Harry reveals to @Oprah a “large part of” the reason he and Meghan left the UK was because of racism. #OprahMeghanHarry pic.twitter.com/ksAZWargg1