Jak Wiktoria Gąsiewska i Adam Zdrójkowski będą świętować czwartą rocznicę związku? Zapowiada się bardzo romantycznie...

Od kilku miesięcy nie milkły spekulacje na temat związku Wiktorii Gąsiewskiej i Adama Zdrójkowskiego. Co rusz pojawiały się plotki, że para definitywnie się rozstała. Powód? Kiedyś aktorska para bardzo chętnie dzieliła się ze swoimi fanami życiem prywatnym – zamieszczali dużo wspólnych zdjęć czy relacji na InstaStory. Jednak od pewnego czasu ich wspólna aktywność została mocno ograniczona, a zdjęcia, na których są razem, pojawiają się na ich profilach sporadycznie. Okazuje się, że to celowa taktyka Wiktorii i Kuby, którzy w ten sposób chcieli odwrócić uwagę mediów od swojego życia prywatnego. W wywiadzie z "Party" Gąsiewska zdradziła, że jej związek ze Zdrójkowskim ma się bardzo dobrze i wkrótce będą świętować kolejną rocznicę swojej miłości.

Jestem dość stała w uczuciach. (...) Za chwilę będziemy świętować z Adamem czwartą rocznicę. (...) Toleruję bałaganiarstwo, muchy w nosie. Jestem tolerancyjna i potrafię wiele znieść. Nie umiałabym wybaczyć zdrady – wyznała.

Gąsiewska i Zdrójkowski świętują czwartą rocznicę związku!

4. rocznicę związku Wiktoria i Adam będą obchodzić dopiero w wakacje. Nie wiadomo jednak, jak wtedy będą wyglądały ich grafiki, dlatego już wkrótce wybierają się we wspólną podróż. Co zaplanowali? Na początku roku Wiktoria weszła na plan nowego serialu Polsatu "Kowalscy kontra Kowalscy". Aktorka zagra tam Elę - piękną nastolatkę, o której względy walczą Janek Kowalski (Patryk Cebulski) i Nikodem Kowalski (Kuba Zdrójkowski). Zdjęcia potrwają do końca lutego, dlatego dopiero wtedy Wiktoria będzie mogła pojechać na urlop z ukochanym. Aktorka przyznała, że jej chłopak bardziej lubi zwiedzać, ona zaś preferuje wypoczynek na plaży.

Adam lubi zwiedzać, a ja marzę, żeby spokojnie poleżeć na plaży (śmiech). Może się uda, bo w marcu wyjeżdżamy na urlop nad ocean. To będą moje pierwsze wakacje od dwóch lat i zarazem prezent urodzinowy - mówi "Party" Wiktoria.

13 marca Gąsiewska skończy 22 lata i wszystko wskazuje na to, że ten dzień będzie spędzać z Adamem Zdrójkowskim w kameralnym hotelu pod palmami tuż obok wymarzonej plaży z białym piaskiem.

