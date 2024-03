Kevin Mglej i Roksana Węgiel od początku mierzą się z różnymi opiniami na temat ich związku, głównie przez różnicę wieku. Do tej pory starali się nie zwracać uwagi na wszelkie hejty. Teraz jednak, gdy Kevin postanowił odciąć się od mediów, internauci nie mają wątpliwości, że mężczyzna nie wytrzymał presji widzów po odcinkach "Tańca z Gwiazdami". Roksana Węgiel powiedziała przed naszą kamerą, jaka jest prawda!

"Taniec z Gwiazdami" jest obecnie jednym z najbardziej komentowanych programów w tegorocznej ramówce. Nic dziwnego, ponieważ produkcja do tej edycji zaprosiła najgorętsze nazwiska polskiego show-biznesu. Najczęściej na językach internautów są m.in. Roksana Węgiel, i jej taneczny partner, Michał Kassin, a przy okazji Kevin Mglej. Ten z kolei niedawno postanowił całkowicie wycofać się z mediów. Czy jest to spowodowane hejtem ze strony internautów?

To nie jest decyzja podjęta niedawno, on to przemyślał (...) to nie jest w ogóle jego świat, on ma zupełnie inne rzeczy w głowie (...) Jemu nigdy nie zależało, żeby być osobą publiczną, a faktycznie musiał się z tym liczyć będąc ze mną w związku, bo wszystko co robię jest szeroko komentowane(...). Jest mu lepiej

- odpowiedziała Roksana Węgiel.