Od dawna już wiadomo, że ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja ma odbyć się w tym roku. Zakochani jednak od samego początku skrzętnie ukrywają wszelkie szczegóły i starają się unikać tego tematu na forum. W ostatnich dniach mimo to wyszło na jaw, kiedy dokładnie mają powiedzieć sobie sakramentalne "tak"! Co na to Roxie?!

Roksana Węgiel komentuje wypłynięcie informacji o dacie ślubu

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od samego początku budził skrajne emocje, głównie z uwagi na wiek chłopaka oraz fakt, że ma syna z poprzedniego związku. Zaręczyny, do których doszło dość szybko, wywołały niemniejsze poruszenie, ale z czasem opinia publiczna w końcu się do nich przekonała i dziś raczej im kibicuje. Wielu ze zniecierpliwieniem wyczekuje również ślubu pary, który jak od dawna już wiadomo, ma odbyć się w tym roku!

Do tej pory zakochani trzymali wszystkie szczegóły w tajemnicy, ale nam udało się ostatnio poznać datę ślubu Roxie i Kevina! Okazało się, że ceremonia ma odbyć się w drugiej połowie sierpnia. Przy okazji rozmowy z 19-latką po ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" nasz reporter zapytał ją wprost, jak zareagowała na wypłynięcie tak szczegółowych informacji. Okazało się, że o niczym nie wiedziała!

Ja nawet nie wiedziałam, że to doszło do mediów, więc no cóż mogę powiedzieć

Roxie krótko, ale wymownie podsumowała całą sytuację. Co powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

