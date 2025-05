Coraz więcej gwiazd, zwłaszcza tuż przed wyborami prezydenckimi, publicznie udziela komuś poparcia. Wśród nich znalazła się m.in. Aleksandra Żebrowska, żona aktora Michała Żebrowskiego oraz popularna influencerka. Na jej Instagramie pojawił się długi post, w który Ola wyjaśnia, dlaczego będzie głosować na Rafała Trzaskowskiego. Kryje się za tym pewna historia.

Nie jest tajemnicą, że Rafał Trzaskowski od lat ponad 40 lat przyjaźni się z aktorem, Michałem Żebrowskim - poznali się już w szkole podstawowej, gdzie byli kolegami z jednej ławki.

Aktualnego prezydenta Warszawy poznała więc i żona Michała, Aleksandra Żebrowska. Dziś postanowiła wesprzeć go przed drugą turą wyborów prezydenckich - a ta już 1 czerwca.

Aleksandra Żebrowska swój wpis zaczęła od prywatnych spraw - nie ukrywa, że zna Trzaskowskich od lat i jest z nimi niezwykle blisko - jej mąż, Michał, mógł liczyć na Rafała podczas najtrudniejszych chwil w życiu:

Wszyscy pytacie na kogo zagłosuję (dokładnie 2 osoby) Za to mam mnóstwo wiadomości, żebym sobie lepiej poczytała, „jaki ten Trzaskowski jest naprawdę.” A tak się składa, że wiem bardzo dobrze jaki jest Trzaskowski. Znam Gosię i Rafała od 17 lat. Z Michałem przyjaźnią się i kibicują sobie od dziecka. Nabijają się z siebie okrutnie. Ale potrafią być dla siebie jak bracia. Pamiętam ich rozmowę, wiele lat temu, po tym jak po raz kolejny straciłam ciążę. Do końca życia będę Rafałowi wdzięczna za to, co wtedy powiedział Michałowi.

W dalszej części wpisu Aleksandra Żebrowska odpowiada na pytania niektórych z internautów, którzy dziwią się, że chce zagłosować właśnie na Rafała: