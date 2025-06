Małgorzata Trzaskowska i Rafał Trzaskowski wzięli ślub ponad dwie dekady temu, a ich miłości trwa do dziś – również w świetle reflektorów kampanii prezydenckiej. Choć Małgorzata rzadko występuje publicznie, w czasie wyborów wspiera męża z pełnym zaangażowaniem, udowadniając, że za silnym kandydatem stoi jeszcze silniejsza partnerka. Teraz rozmowie z mediami Małgorzata Trzaskowska, zdradziła, jak wyglądała ich pierwsza randka - była bardzo nietypowa.

Reklama

Tak wyglądało pierwsze spotkanie Małgorzaty i Rafała Trzaskowskich

Przed nami druga, niezwykle emocjonująca tura wyborów na urząd prezydenta RP. Jak wynika z sondaży, to może być najbardziej zacięta rywalizacja w historii. Co ciekawe, ogromne emocje budzą nie tylko sami kandydaci - Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski - ale też ich małżonki. Zdjęcie romantycznego pocałunku Małgorzaty i Rafała Trzaskowskich wykonane tuż po debacie z Karolem Nawrockim podbiło sieć. Nic dziwnego, że wyborcy zaczęli zadawać sobie pytanie, jak naprawdę wygląda związek kandydata na prezydenta RP i jego małżonki. W rozmowie z Agnieszką Hyży w "Halo tu Polsat" Małgorzata Trzaskowska zdradziła prawdę. Żona Rafała Trzaskowskiego wróciła też wspomnieniami do ich pierwszego spotkania.

Pierwsze spotkanie Małgorzaty Trzaskowskiej i Rafała Trzaskowskiego od razu zaważyło na ich przyszłości. Małgorzata miała wtedy 19 lat i była obecna na uroczystości zakończenia roku akademickiego swojego starszego o pięć lat brata. To właśnie na warszawskiej uczelni po raz pierwszy zobaczyła Rafała Trzaskowskiego.

Mój brat studiował w Warszawie i studiował na jednym roku z moim mężem. Na zakończenie roku jako przedstawiciel rodziny pojechałam na tę imprezę i tam miałam okazję poznać swojego przyszłego męża. Przetańczyliśmy całą noc - wspomniała Małgorzata Trzaskowska w rozmowie z ''Halo tu Polsat''.

Potem sprawy potoczyły się bardzo szybko. Małgorzata od pierwszych chwil była przekonana, że Rafał Trzaskowski to "ten jedyny".

Pierwsza randka Małgorzaty i Rafała Trzaskowskich była bardzo nietypowa

Małgorzata Trzaskowska doskonale pamięta nie tylko pierwsze spotkanie z Rafałem Trzaskowskim, ale też ich pierwszą oficjalną randkę. Jak się okazuje, wybór miejsca był dobrze przemyślany i dopasowany do zainteresowań wybranka Małgorzaty.

Rafał zaczął przyjeżdżać tutaj na Śląsk, odwiedzić mojego brata, przy okazji my się spotykaliśmy. Wiedziałam, że lubi chodzić po muzeach. Więc myślę: ''Dobrze, zabiorę cię do muzeum tutejszego i obejrzysz wystawę sztandarów górniczych''. No i voila. Można? Można! - wyznała w ''Halo tu Polsat''.

Tak wygląda związek Rafała i Małgorzaty Trzaskowskich

W 2002 roku Małgorzata i Rafał Trzaskowscy wzięli ślub, a już dwa lata później na świecie pojawiła się ich pierworodna córka - Aleksandra. W 2009 roku para doczekała się syna - Stanisława. Jak przyznała jakiś czas temu w rozmowie z "Vogue" małżonka kandydata na prezydenta RP, już od pierwszych chwil czuła, że Rafał Trzaskowski zostanie jej małżonkiem.

Zobaczyłam z daleka Rafała i w mojej głowie pojawiła się, zupełnie nie wiem skąd, myśl: ''To będzie mój mąż'' - mówiła jakiś czas temu w wywiadzie dla ''Vogue''.

W kontekście kariery politycznej Rafała Trzaskowskiego, który ubiega się o urząd prezydenta RP, wiele osób zastanawia się, jaką pierwszą damą mogłaby być Małgorzata Trzaskowska. Co ciekawe, z sondaży wynika, że aż 56% Polaków widzi ją w tej roli.

Druga tura wyborów prezydenckich już w najbliższą niedzielę, 1 czerwca.

Grzegorz Wajda/REPORTER

Zobacz także: