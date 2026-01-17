34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 25 stycznia 2026 roku. Jak co roku do finału akcji dołącza mnóstwo gwiazd, sportowców i polityków. Tym razem pieniądze będą zbierane na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Julia Wieniawa wspiera WOŚP i przekazała na aukcję wspólną nocowankę. Zebrała już ogromną kwotę!

Julia Wieniawa zaprasza na wspólną nocowankę. Tak wspiera Wielką Orskiestrę Świątecznej Pomocy

Julia Wieniawa to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiego show biznesu. Popularność przyniosła jej rola w serialu "Rodzinka.pl", a dziś występuje w wielu hitowych produkcjach, gra w teatrze i świetnie radzi sobie na scenie muzycznej. Młoda gwiazda ma mnóstwo fanów, którzy teraz mają okazję do osobistego spotkania. Julia Wieniawa ogłosiła bowiem, że wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wystawiła na aukcję wspólną nocowankę. Po tym, jak kilka dni temu wrzuciła na Tik Toka żartobliwe nagranie z zasadami nocowanki postanowiła naprawdę ją zorganizować, a pieniądze z aukcji przeznaczy na WOŚP.

Kochani… nie sądziłam, że moja nocowanka na TT poniesie się takim viralem, dlatego postanowiłam ją naprawdę zorganizować!Po raz kolejny postanowiłam dołączyć do @fundacjawosp , który w tym roku za cel obrał diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych.Z tej okazji na mojej aukcji znajdziecie coś niestandardowego: nocowankę dla pięciu osób w malowniczym miejscu na mapie Mazowsza wyjaśnia we wpisie na Instagramie.

Jak czytamy w opisie aukcji "W planie m.in kolacja, wspólny maraton filmowy, karaoke, zdrowe przekąski i poranne aeroby". W chwili publikacji artykułu aukcja osiągnęła kwotę ponad 25 tysięcy złotych, a licytować można do końca stycznia.

Nagranie z Julią Wieniawą podbija sieć

Czego można się spodziewać na nocowance z Julią Wieniawą. Na wspomnianym wcześniej nagraniu opublikowanym na TikToku gwiazda w żartobliwy sposób tak reklamuje nocowankę.

Najpierw sobie saunujemy i robimy cold plunge. Nie musisz się martwić o strój kąpielowy, ponieważ saunujemy na golasa. Potem jemy rosół, taki typowy polski obiad, oczywiście bez glutenu, bez laktozy. Trochę węgli w postaci puree ziemniaczanego. Jeżeli nie jesz kurczaka, trudno - będziesz jeść puree ziemniaczane. Po wspólnym jedzeniu przechodzimy do wspólnego oglądania filmów. U mnie na nocowance oglądamy zawsze filmy ze mną. żartuje Julia Wieniawa.

Internauci są zachwyceni pomysłem Julii Wieniawy, która ostatecznie postanowiła naprawdę wystawić na aukcję WOŚP wspólną nocowankę. Wieniawa spotka się ze zwycięzcą aukcji, który będzie mógł zaprosić jeszcze cztery osoby na nocowankę.

Ha to jest lepszy pomysł niż Musiała! Jesteście świetni!

omg, już zazdroszczę osobie, która wygra nocowankę! czytamy w komentarzach na TikToku.

Aukcja Wieniawy przebije aukcję Musiała?

Niedawno również Maciej Musiał również wystawił aukcję na WOŚP. Aktor postanowił wystawić na licytację coś równie wyjątkowego jak aukcja Julii Wieniawy. Musiał zapewnia, że ze zwycięzcą licytacji zatańczy poloneza na studniówce, weselu a nawet na domówce.

(...) Mogę być w oryginalnym stroju z filmu Pan Tadeusz. Ale jeśli zachcesz może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę. Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod Twoim osiedlowym sklepikiem poinformował Maciej Musiał.

W tej chwili, aby wygrać aukcję Macieja Musiała trzeba zapłacić ponad 34 tysiące złotych.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia