Iga Świątek to duma polskiego narodu. Tenisistka nieustannie odnosi kolejne sukcesy w swojej sportowej karierze. Nie pozostaje również bierna wobec ważnych, aktualnych spraw i jeśli tylko może pomóc, angażuje się w stu procentach. Ku zaskoczeniu wszystkich zawodniczka wystawiła na aukcję WOŚP niezwykle cenny przedmiot, będący pamiątką po wygranym w lipcu Wimbledonie 2025. Aukcja właśnie pobiła rekordową kwotę!

Iga Świątek wystawiła na aukcje swoją cenną nagrodę. Przebija wszystkich!

Iga Świątek zaskoczyła pięknym gestem wobec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tenisistka wystawiła na aukcję swoją rakietę z autografem, z którą zwyciężyła w lipcu podczas Wimbledonu 2025. Dla zwycięzcy licytacji dołożyła również ręcznik z tego prestiżowego turnieju. W swoich mediach społecznościowych opublikowała także wpis, w którym zachęca fanów do udziału w aukcji.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest dla mnie szczególny - niedawno sama założyłam fundację, dlatego jeszcze wyraźniej widzę, jak wielką wartość mają takie inicjatywy. Jestem dumna, że mogę być częścią czegoś, co realnie zmienia życie wielu ludzi.W tym roku na aukcję przekazuję rakietę @tecnifibre z autografem, którą wygrałam zeszłoroczny @wimbledon. Jej autentyczność potwierdzają ślady trawy z kortu centralnego oraz ręcznik - ten najważniejszy. napisała Iga na Instagramie.

Aukcja właśnie przebiła rekordową kwotę spośród wszystkich dotychczasowych i wynosi już ponad 95 750 złotych! Tym samym staje się na ten moment najwyżej wycenianą aukcją WOŚP. Choć do Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wszystko może się jeszcze zmienić, tak wysoka suma osiągnięta w tak krótkim czasie robi naprawdę ogromne wrażenie.

Tak Jurek Owsiak określił Igę Świątek

Jurek Owsiak nie kryje szczerych uczuć wobec najsłynniejszej polskiej tenisistki. W rozmowie z Radiem ZET opowiedział, co tak naprawdę myśli o Idze Świątek. Po tych słowach widać, że darzą się wzajemnie szacunkiem i sympatią.

Patrzę na jej buty, patrzę na jej spodnie, patrzę, jak ona jest ubrana, jaki sweter ma na sobie. Jak się odzywa, co mówi. Jakbym w ogóle z kumpelą rozmawiał. Taką kumpelą z rodziny, co jest córką znajomych i ona przyjdzie tutaj coś pomóc nam robić. Normalność, normalność, przemiła normalność opowiada Jurek Owsiak.

Wielki Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Choć na ten moment aukcja Igi Świątek pozostaje najwyższa, wiele innych propozycji również osiąga coraz wyższe kwoty. Maciej Musiał, oferując zaproszenie do poloneza w stroju Pana Tadeusza, zebrał już 40 250 złotych. Kto zostanie tegorocznym zwycięzcą? Przekonamy się już 25 stycznia.

Zobacz także: