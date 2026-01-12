Maciej Musiał w tym roku również chce pomóc w zbieraniu pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas 34. finału WOŚP zbierane będą pieniądze na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Wielki finał odbędzie się już 25 stycznia 2026 r. Co w tym roku wymyślił Maciej Musiał?

Maciej Musiał dla WOŚP 2026. Aukcja

Maciej Musiał właśnie ogłosił, że ponownie bierze udział w aukcjach dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po tym, jak w zeszłym roku jego propozycja pomocy stała się viralem i w tym roku postawił na kreatywność. Tym razem Maciej Musiał deklaruje, że weźmie udział w studniówce, weselu znajomych czy nawet domówce i zatańczy z wygraną osobą poloneza.

Hej, wybiorę się z Tobą (albo osobą dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu Pan Tadeusz. Ale jeśli zachcesz może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba - znam kawałek inwokacji i trochę tańczę. Jeśli nie masz studniówki, wesela ani innej okazji możemy też strzelić poloneza pod Twoim osiedlowym sklepikiem.

Polonez z Maciejem Musiałem. Szczegóły

W opisie aukcji Macieja Musiała dla WOŚP podane zostały również szczegóły spotkania z wygraną osobą:

Kiedy - to zależy od Ciebie - im wcześniej zgłosisz mi datę tym pewniejsze że wszystko się uda. Gdzie - cała Polska. Do zobaczenia.

Wygrać licytację może tylko jedna osoba. Aukcja trwa do 31 stycznia 2026 roku. Dodatkowe koszty związane z realizacją aukcji jak transport i nocleg również leżą po stronie zwycięzcy. Aktualnie aukcja Macieja Musiała osiągnęła już cenę 10 250 zł.

Viralowa aukcja Macieja Musiała dla WOŚP w 2025 roku

W ubiegłym roku Maciej Musiał wystawił na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ofertę, że posprząta zwycięzcy dom w rytmie piosenki "Explosion" Kalwiego i Remiego. Muzycy zdeklarowali, że dołączą do akcji i zagrają ten utwór na żywo. Propozycja Macieja Musiała momentalnie stała się viralem w sieci i jedną z najczęściej komentowanych aukcji w sieci. Ostatecznie anonimowy darczyńca wpłacił za to wyjątkowe sprzątanie aż 136 tysięcy złotych.

Maciej Musiał oraz Kalwi i Remi dotrzymali obietnicy, jednak nie pojawili się w domu zwycięzcy, a na jego prośbę odwiedzili Oddział Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, gdzie symbolicznie posprzątali oraz spędzili czas z małymi pacjentami.

