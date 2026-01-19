Odkąd Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska pojawili się u swojego boku na tanecznym parkiecie Polsatu, widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie tylko wróżyli im wielki sukces, ale też bacznie śledzili ich zażyłość. Z czasem domysły się potwierdziły, a Bagi i Madzia zgarnęli Kryształową Kulę programu. Także ich parkietowa znajomość przeniosła się do prywatnego życia, a dziś ten duet jest wręcz nierozłączny. Co więcej, po tym, jak influencer przekazał swoją wygraną z "Tańca z Gwiazdami" na cele charytatywne, po raz kolejny wprawił swoich fanów w osłupienie. Wraz Magdą Tarnowską, Mikołaj "Bagi" Bagiński poszedł w ślady innych gwiazd i zorganizował wyjątkową aukcję na WOŚP. Przebiją Macieja Musiała?

Bagi i Magdalena Tarnowska grają z WOŚP

34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami, a kolejne gwiazdy ogłaszają chęć pomocy, wystawiając na aukcje wyjątkowe przedmioty i nie tylko. Głośno jest o aukcji na WOŚP Macieja Musiała, która robi furorę w sieci. Tym razem aktor zaprasza zwycięzcę aukcji do zatańczenia poloneza. By tego było mało, zapowiada, że może to zrobić w stroju z ekranizacji "Pana Tadeusza".

Jak się okazuje, nie tylko Maciej Musiał oferuje wspólny taniec w ramach zbiórki funduszy na WOŚP. W jego ślady postanowili pójść także Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, zwycięzcy 17. edycji "Tańca z Gwiazdami". Co ciekawe, wspólny taniec, to nie wszystko!

Bagi i Magdalena Tarnowska i ich aukcja na WOŚP 2026

Niedługo po wygranej w "Tańcu z Gwiazdami", influencer z coraz większą pasją zaczął oddawać się nowej aktywności. Wspólne treningi do hitu Polsatu, przeniosły się z czasem także do prywatnego życia, a podczas Sylwestra Polsatu Bagi i Magdalena Tarnowska zachwycili romantyczną choreografią. Teraz influencer i tancerka, postanowili zarazić swoich fanów miłością do tańca.

Z okazji zbliżającego się 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska wystawili na WOŚP wyjątkową aukcję. Wygrany zgarnie bowiem nie tylko wspólną lekcję tańca ze zwycięzcami 17. edycji "Tańca z Gwiazdami", ale również kolację.

Podczas spotkania czeka Cię indywidualna nauka tańca w luźnej, przyjaznej atmosferze, a po lekcji zapraszamy na wspólną kolację. - czytamy w opisie aukcji.

W trakcie tworzenia artykułu, kwota aukcji osiągnęła 10 tys. złotych. Myślicie, że Madzia i Bagi przebiją Macieja Musiała?

Tak gwiazdy wspierają Jurka Owsiaka i 34. finał WOŚP

Nie tylko Maciej Musiał, Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz Magdalena Tarnowska w tym roku dołączyli go wspólnego grania z Jurkiem Owsiakiem i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się także aukcja na WOŚP Julii Wieniawy, obejmująca tzw. "nocowankę" z artystką, a także aukcje takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Joanna Krupa, czy Joanna Przetakiewicz.

Na aukcję WOŚP trafiła również wyjątkowa pamiątka po Joannie Kołaczkowskiej, wieczorowa suknia Bogny Sworowskiej autorstwa MMC Studio, , kolacja z Marcinem Bosakiem, spotkanie z Ewą Gawryluk i jej mężem Piotr Domanieckim, z którym wystąpiła w "Afryka Express", jedna z sukni ślubnych Wersow, czy grafika Picassa, jaką wystawił Jan Lubomirski-Lanckoroński wraz z żoną.

