Takiej aukcji na WOŚP nikt się nie spodziewał. Bagi i Magdalena Tarnowska zrobią to w szczytnym celu
Gdy Mikołaj "Bagi" Bagiński oddał swoją wygraną w "Tańcu z Gwiazdami" na cele charytatywne, sympatycy tanecznego hitu Polsatu oniemieli. Teraz zwycięzca 17. edycji show wraz ze swoją taneczną partnerką, Magdaleną Tarnowską, postanowili wesprzeć WOŚP. Takiej aukcji nikt się nie spodziewał. Fani zachwyceni.
Odkąd Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska pojawili się u swojego boku na tanecznym parkiecie Polsatu, widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie tylko wróżyli im wielki sukces, ale też bacznie śledzili ich zażyłość. Z czasem domysły się potwierdziły, a Bagi i Madzia zgarnęli Kryształową Kulę programu. Także ich parkietowa znajomość przeniosła się do prywatnego życia, a dziś ten duet jest wręcz nierozłączny. Co więcej, po tym, jak influencer przekazał swoją wygraną z "Tańca z Gwiazdami" na cele charytatywne, po raz kolejny wprawił swoich fanów w osłupienie. Wraz Magdą Tarnowską, Mikołaj "Bagi" Bagiński poszedł w ślady innych gwiazd i zorganizował wyjątkową aukcję na WOŚP. Przebiją Macieja Musiała?
Bagi i Magdalena Tarnowska grają z WOŚP
34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami, a kolejne gwiazdy ogłaszają chęć pomocy, wystawiając na aukcje wyjątkowe przedmioty i nie tylko. Głośno jest o aukcji na WOŚP Macieja Musiała, która robi furorę w sieci. Tym razem aktor zaprasza zwycięzcę aukcji do zatańczenia poloneza. By tego było mało, zapowiada, że może to zrobić w stroju z ekranizacji "Pana Tadeusza".
Jak się okazuje, nie tylko Maciej Musiał oferuje wspólny taniec w ramach zbiórki funduszy na WOŚP. W jego ślady postanowili pójść także Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska, zwycięzcy 17. edycji "Tańca z Gwiazdami". Co ciekawe, wspólny taniec, to nie wszystko!
Bagi i Magdalena Tarnowska i ich aukcja na WOŚP 2026
Niedługo po wygranej w "Tańcu z Gwiazdami", influencer z coraz większą pasją zaczął oddawać się nowej aktywności. Wspólne treningi do hitu Polsatu, przeniosły się z czasem także do prywatnego życia, a podczas Sylwestra Polsatu Bagi i Magdalena Tarnowska zachwycili romantyczną choreografią. Teraz influencer i tancerka, postanowili zarazić swoich fanów miłością do tańca.
Z okazji zbliżającego się 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska wystawili na WOŚP wyjątkową aukcję. Wygrany zgarnie bowiem nie tylko wspólną lekcję tańca ze zwycięzcami 17. edycji "Tańca z Gwiazdami", ale również kolację.
Podczas spotkania czeka Cię indywidualna nauka tańca w luźnej, przyjaznej atmosferze, a po lekcji zapraszamy na wspólną kolację.
W trakcie tworzenia artykułu, kwota aukcji osiągnęła 10 tys. złotych. Myślicie, że Madzia i Bagi przebiją Macieja Musiała?
Tak gwiazdy wspierają Jurka Owsiaka i 34. finał WOŚP
Nie tylko Maciej Musiał, Mikołaj "Bagi" Bagiński oraz Magdalena Tarnowska w tym roku dołączyli go wspólnego grania z Jurkiem Owsiakiem i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się także aukcja na WOŚP Julii Wieniawy, obejmująca tzw. "nocowankę" z artystką, a także aukcje takich gwiazd jak Maryla Rodowicz, Joanna Krupa, czy Joanna Przetakiewicz.
Na aukcję WOŚP trafiła również wyjątkowa pamiątka po Joannie Kołaczkowskiej, wieczorowa suknia Bogny Sworowskiej autorstwa MMC Studio, , kolacja z Marcinem Bosakiem, spotkanie z Ewą Gawryluk i jej mężem Piotr Domanieckim, z którym wystąpiła w "Afryka Express", jedna z sukni ślubnych Wersow, czy grafika Picassa, jaką wystawił Jan Lubomirski-Lanckoroński wraz z żoną.
