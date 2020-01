Wielkie emocje w "The Voice Kids 3"! Ten występ doprowadził Cleo do łez

W Nowy Rok wystartował program "The Voice Kids"! Niedawno zakończyły się wokalne zmagania seniorów w "The Voice Senior", a teraz przez najbliższe tygodnie, muzycznych wrażeń będą nam dostaczać najmłodsi!

Już pierwszy odcinek trzeciej serii wokalnego talent show dla dzieci wywołał mnóstwo emocji. Nie brakowało fenomelanych wykonań oraz wzruszających historii. Kto zrobił największe wrażenie na jurorach i publiczności?

Sprawdźcie, co działo się w pierwszym, noworocznym odcinku "The Voice Kids"!

Estera Kmiecik w "The Voice Kids 3"

"The Voice Kids 3" wyłonił pierwsze, wokalne talenty! Na fotelach jurorskich ponownie zasiedli Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron. Jurorzy już w pierwszym odcinku musieli stanąć przed wyjątkowo trudnym zadaniem. Na scenie pojawiło się wielu niezwykle utalentowanych, młodych artystów.

Jedną z osób, która zrobiła ogromne wrażenie na jurorach była 15-letnia Estera Kmiecik. Dziewczynka wykonała utwór "Wrecking Ball" Miley Cyrus i podzieliła się swoją historią. Okazało się, że Estera doświadczyła dyskryminacji w szkole. Dzięki terapii, wsparciu rodziców i przede wszystkim dzięki muzyce, 15-latce udało się pokonać wszelkie przeciwności i dzisiaj może spełniać swoje marzenia i być szczęśliwa! Młoda wokalistka już rok temu próbowała sił w "The Voice Kids"ale wówczas nie obrócił się żaden fotel. Tym razem odwrócili się wszyscy! Dziweczynka ostatecznie zdecydowała, że chce być w drużynie Dawida Kwiatkowskiego!

Siostry Ala i Ola Tracz w "The Voice Kids 3"

Wielkim zaskoczeniem dla jurorów był występ sióstr - Ali i Oli Tracz. Najpierw na scenie pojawiła się starsza dziewczynka, 14-letnia Ola, która wykonała utwór "Never Give up" z repertuaru Sia. Młoda artystka odwróciła dwa fotele - Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona i zadecydowała, że w kolejnym etapie wystąpi w drużynie Dawida.

Następnie na scenie pojawiła się młodsza siostra Oli, zaledwie 9-letnia Ala, która zachwyciła wszystkich jurorów! Swoim wykonaniem piosenki Michaela Jacksona "I will be there" sprawiła, że każdy z sędziów chciał, by dziewczynka była w jego drużynie! Wszyscy zasiedli na podłodze przed dziewczynką i namówili ją, by zaśpiewała jeszcze jedną piosenkę. Nie dała się długo prosić i brawurowo wykonała "Jeszcze się tam żagiel bieli" z repertuaru Alicji Majewskiej.

Ala postanowiła towarzyszyć swojej siostrze w drużynie i również postanowiła dołączyć do Dawida Kwiatkowskiego! Sam artysta zorientował się, że dziewczynki są siostrami dopiero, gdy odprowadziła Alę do rodziców.

Kinga Wołoszyn w "The Voice Kids 3"

Jednak chyba najwięcej emocji w tym odcinku dostarczyła 13-letnia Kinga Wołoszyn! Młoda artystka genialnie wykonała utwór Cleo "Sztorm". Piosenkarka nie mogła ukryć wzruszenia i ledwie powstrzymując łzy przyznała, że dziewczynka zaśpiewała jej hit lepiej niż ona sama!

Oczywiście 13-latce udało się odwrócić wszystkie fotele jurorów i ku zdziwieniu wszysztkich nie zdecydowała się dołączyć do drużyny Cleo! Kinga w dalszych etapach programu, będzie walczyć pod wodzą Tomsona i Barona!

Jak widać już pierwszy odcinek "The Voice Kids 3" dostarczył wielu emocji, a już w najbliższą sobotę poznamy kolejnych uczestników programu! Ciekawe kto tym razem zachwyci publiczność oraz jurorów!

Poprzednią edycję programu wygrała Anika Dąbrowska! Kto tym razem okaże się wielkim zwycięzcą? Tego dowiemy się za kilka tygodni!