"The Voice of Poland" w dalszym ciągu cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Fani formatu w 10. jubileuszowej edycji talent show, mogli zobaczyć w fotelach jurorskich debiutujących w roli sędziów Margaret oraz Kamila Bednarka. Chociaż produkcja programu chce, aby skład sędziowski pozostał bez zmian, to jednak sama Margaret przyznała, że na jakiś czas zawiesza swoją karierę, ze względu na swój stan zdrowia. Jej udział w kolejnej odsłonie "The Voice of Poland", pozostał zatem pod znakiem zapytania.

Niestety ostatni rok okazał się bardziej kosztowny dla mojego zdrowia niż sama dopuszczałam to w swojej głowie. Zewnętrzny głos rozsądku wydał mi jednak jednoznaczne polecenie - kategoryczna i natychmiastowa przerwa od spraw zawodowych. W związku z tym nie mam wyboru i wyciszam się na jakiś czas, także tu w internecie. Już teraz życzę Wam więc wszystkiego co najlepsze na 2020, a przede wszystkim dbania o równowagę fizyczną i duchową - napisała jakiś czas temu w sieci gwiazda.

Kto zastąpi Margaret w "The Voice of Poland"?

Chociaż początkowo widzowie zachwalali nowy skład sędziowski, to jednak po odcinku finałowym, fani zaczęli narzekać na dwójkę debiutujących jurorów. Internauci zaczęli zarzucać, że Kamil Bednarek za dużo się śmieje, a Margaret nie wypowiada się w sposób elokwentny. Być może już niedługo produkcja "The Voice of Poland" będzie zmuszona jednak rozstać się z piosenkarką i obsadzić nową gwiazdę w fotelu jurorskim.

Margaret ogłosiła, że na jakiś czas zwiesza swoją artystyczną karierę. Stwierdziła również, że udział w programie wymagał od niej dużego poświęcenia czasu i energii i wygląda na to, że jej udział w kolejnej edycji "The Voice of Poland" raczej nie dojdzie do skutku. Natychmiast pojawiły się pytania, kto mógłby zastąpić wokalistkę w tej roli. Jednym z najgorętszych nazwisk jest Natalia Nykiel. Według Pudelek.pl to ona ma największą szansę na fotel jurora w show. Nykiel muzyczną sławę zdobyła właśnie dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland". Artystka cieszy się popularnością i sympatią widzów, dlatego z pewnością byłaby świetną kandydatką do roli jurorki.

Oprócz młodej wokalistki pojawiły się przypuszczenia, że być może ktoś z dawnej obsady wróci do "The Voice...", jak bywało w poprzednich edycjach. Czy będzie to Justyna Steczkowska? A może Edyta Górniak lub Patrycja Markowska? Póki co nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

A wy, kogo chcielibyście zobaczyć w zastępstwie za Margaret? Macie swoich faworytów?

Natalia Nykiel zasiądzie w jury "The Voice of Poland"?

