W nowym sezonie „M jak miłość” zapowiadają się wielkie zmiany. Aktorzy już w czerwcu wrócili na plan serialu i co jakiś czas publikują relacje na Instagramie, uchylając rąbka tajemnicy z tego, co wydarzy się w nowych odcinkach. Jak poinformował se.pl z „M jak miłość” na jakiś czas odejdzie Barbara Kurdej-Szatan, a postać przez nią grana wyjedzie do Francji.

Joasia dowie się, że jest w ciąży. Wiadomość będzie dla niej szokiem. Na dodatek zawiedzie się na swoim ukochanym, który nie był wobec niej szczery. Zapragnie więc uciec od problemów i mężczyzn i zdecyduje się na wyjazd do swojego ojca, który mieszka w Paryżu – zdradziła "Super Expressowi" osoba związana z produkcją serialu.

Nie oznacza to jednak, że Basia Kurdej-Szatan na stałe żegna się z serialem! Aktorka prawdopodobnie wróci po urlopie macierzyńskim. Fani serialu muszą przygotować się na jeszcze jedną wiadomość. Okazuje się, że do serialu wróci jedna z aktorek! Zobaczcie, o kogo chodzi!

Powrót znanej aktorki do "M jak miłość"

Do "M jak miłość" wraca Joanna Jarmołowicz! Taką wiadomość przekazał se.pl. Aktorka i jej partner Jan Królikowski niemal rok temu po raz pierwszy zostali rodzicami. Teraz czas na powrót do pracy, a to oznacza, że widzowie serialu ponownie zobaczą Katię na ekranie. Jej losy wzbudzały sporo kontrowersji i były bardzo dramatyczne. Być może w nowym sezonie sytuacja serialowej Katii się ustabilizuje i dziewczyna w końcu znajdzie szczęście.

Joanna Jarmołowicz na jakiś czas odeszła z "M jak miłość" z powodu narodzin swojego pierwszego dziecka.

