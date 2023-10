Nowy sezon "M jak miłość" już po wakacjach, a tymczasem Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciami z planu serialu, na którym widać, że dawna ekipa znów jest razem. Czy to oznacza, że Zduńscy i Budzyńscy zapomną o zachowaniu Gryca?

Kamil Gryc znów będzie przyjacielem Zduńskich!?

Okazuje się, że Gryc w nowym sezonie "M jak miłość" zrobi wszystko, aby znów wkupić się w łaski dawnych przyjaciół, którzy wykluczyli go ze swojego grona po tym, jak chciał zniszczyć Olka Chodakowskiego. Teraz wszystko wskazuje na to, że Kamil dokładnie zaplanował swój kolejny krok i znów zbliży się do Magdy. Katarzyna Ciochopek opublikowała na Instagramie zdjęcie ze wspólnej imprezy paczki przyjaciół.

My to umiemy imprezować, zwłaszcza z szampanem z 1884 roku który przyniósł serialowy Kamil @bosak.marcin #najlepszaekipa @taannamucha @weronikarosati @krystian_wieczorek_official - napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek.

Fani serialu są zachwyceni powrotem dawnej ekipy i już tworzą możliwe scenariusze. Jedni cieszą się, że wszyscy znów są razem, a inni piszą wprost, że Anka i Kamil powinni wyjechać za granicę i tym samym odejść z "M jak miłość".

Najlepszą parą Magdą i Andrzej oraz Kinga i Piotrek❤ Boska ekipa❤️???? Anka i Kamil powinni wyjechać do Francji Magda i Andrzej powinny końcu mieć dziecko????????????

Spójrzcie tylko na to zdjęcie! Tęskniliście za tą ekipą?

Kamil Gryc po tym, jak dążył do skazania Olka nie był mile widziany na Deszczowej.

Przyjaciele się pogodzą i w nowym sezonie będą tworzyli zgraną paczkę?

