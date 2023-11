Reklama

Jacek Jeschke i Hania Żudziewicz tworzą świetną parę nie tylko na parkiecie, ale również w życiu prywatnym. Teraz przed tą dwójką stoi życiowa szansa. Jacek Jeschke i Hania Żudziewicz mogą zostać pierwszymi zwycięzcami polskiej edycji programu "World of Dance". Na razie jednak muszą dostać się do finału show Polsatu. Para pilnie przygotowuje się do każdego odcinka. Co przygotowali na półfinał? Jacek Jeschke i Hania Żudziewicz zaprezentują taneczne show, w którym znajdziemy fragmenty tanga i walca angielskiego, a całość nawiązywać będzie do historii Powstania Warszawskiego.

Czy to zapewni im miejsce w finale? Przekonamy się o tym już 9 listopada o godzinie 20.05!

POLECAMY: Jacek Jeschke i Hania Żudziewicz wezmą ślub?! Połączył ich taniec, a potem... miłość!

Kibicujecie im?