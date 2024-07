Mateusz Banasiuk, jeden z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia, święta Wielkanocne spędza tradycyjnie. Zdarzyło się jednak, że jednego roku został zupełnie...sam. Aktor z nostalgią wraca do tych czasów:

Zdarzyły mi się takie święta, kiedy cała rodzina wyjechała, a ja sam zostałem w domu. wszyscy się martwili, jak to wytrzymam? A ja byłem bardzo zadowolony. To były dla mnie fantastyczne święta. Teraz święta spędzam w Wesołej pod Warszawą. Jak w dzieciństwie, moim obowiązkiem jest pójście do kościoła ze święconką. Uwielbiam to, bo spotykam wtedy mnóstwo znajomych których rzadko widuję - mówi w rozmowie z "Tele Tygodniem" aktor