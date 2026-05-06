Zbliża się wielki finał "Tańca z gwiazdami"! Po raz pierwszy w ostatecznym starciu wezmą udział aż cztery pary. Wśród nich znaleźli się Magda Boczarska i Jaceck Jechke. W rozmowie z naszą reporterką Mateusz Banasiuk przyznał, że przez cały czas kibicował ukochanej, jednak miał pewne wątpliwości, czy uda jej się dotrzeć aż do finału. To jeszcze nie wszystko!

Mateusz Banasiuk zdradził tajemnicę "Tańca z gwiazdami"

Już w najbliższą niedzielę przekonamy się, kto zgarnie Kryształową Kulę w 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Powalczy o nią chociażby Magda Boczarska, która od początku prezentuje na parkiecie naprawdę wysoki poziom. W rozmowie z naszą reporterką Mateusz Banasiuk podkreślił, że jest dumny z ukochanej, za którą nieprzerwanie trzyma kciuki. Mimo to miał wątpliwości, czy uda jej się awansować do ostatecznego starcia.

Miałem wątpliwości, czy tak na pewno będzie dlatego, że ten program jest nieprzewidywalny. I tak naprawdę z tygodnia na tydzień może się wszystko zmienić, wszystko odwrócić, ale Magda co tydzień właściwie tworzyła coś pięknego, niezapomnianego i chyba w wiele choreografii gdzieś tam zapadnie ludziom w pamięci

Przy okazji aktor odniósł się do nieprzychylnych komentarzy. Niespodziewanie zdradził tajemnicę produkcji! Chodzi o decyzyjność uczestników.

