Trzy tygodnie temu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po kilku latach związku powiedzieli sobie "tak". Tuż przed ślubem wyszło na jaw, że uroczystość odbędzie się w luksusowym hotelu w Urszulinie, położonym w pobliżu malowniczego Poleskiego Parku Narodowego. Zakochani chętnie pokazywali z tego wydarzenia, a teraz Katarzyna Cichopek w pierwszym wywiadzie po ślubie mówi o swoim wielkim szczęściu.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spełnili swoje marzenie, długo na to czekali

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski dokładnie 25 października powiedzieli sobie "tak". Na ślubie nie zabrakło gwiazd, które chętnie pokazywały w sieci, jak bawią się na weselu. Również para młoda po uroczystości opublikowała swoje zdjęcia i ogłosiła radosne wieści. Po uroczystości Katarzyna Cichopek pokazała wszystkie ślubne kreacje, w których zachwycała na ceremonii i przyjęciu.

Teraz Katarzyna Cichopek udzieliła pierwszego wywiadu po ślubie z Maciejem Kurzajewskim, a podczas rozmowy z mediami wróciła wspomnieniami do uroczystości, która wydarzyła się trzy tygodnie temu.

Cieszę się, że udało nam się zorganizować ślub. Marzyliśmy o tym, długo na to czekaliśmy. Szliśmy powoli w tym kierunku. Cieszę się, że to akurat się wydarzyło teraz, w tym czasie, ponieważ jest to świadoma, bardzo dojrzała decyzja Kasia powiedziała dla Plejady.

Katarzyna Cichopek zdradza, co działo się na ślubie

Już po bajkowym ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego Marcin Hakiel zdradził, dlaczego jego syn nie pojawił się na ślubie swojej mamy. Teraz jednak okazuje się, że chociaż Adam nie mógł się pojawić na ceremonii osobiście, to gwiazda Polsatu zorganizowała wszystko tak, by jj syn mógł cały czas widzieć, co dzieje się na ślubie.

Nawiążę jeszcze do mojego syna, który w dniu naszego ślubu był z nami, choć był bardzo daleko. Połączyliśmy się z nim. Był online, był na dużym iPadzie i odprowadził mnie do urzędnika u boku mojej córki i mojego bratanka. Śmiałam się, że dzieci niosły Adasia. Rzeczywiście, Adam był z nami przez całą ceremonię i przez właściwie większość wesela. zdradziła w wywiadzie dla Plejady.

Przy okazji ukochana Macieja Kurzajewskiego ujawniła, że na organizację ślubu zdecydowali się na początku sierpnia i z zaledwie kilka miesięcy wszystko udało im się dopiąć na ostatni guzik.

To był najpiękniejszy dzień w moim życiu. nie ukrywa Katarzyna Cichopek.

