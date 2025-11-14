Katarzyna Cichopek stale zaskakuje swoich fanów nowymi pomysłami. Tym razem zapowiedziała wyjątkowy projekt, który właśnie dziś miał swoją oficjalną premierę. Gwiazda "M jak miłość" wprowadza na rynek środki czystości z probiotykami. To właśnie nad tą marką pracowała przez ostatnie miesiące.

Katarzyna Cichopek ogłasza nowy projekt

Katarzyna Cichopek jest znana nie tylko z talentu aktorskiego i umiejętności pracy w mediach, ale również z przedsiębiorczości. Katarzyna Cichopek prowadzi kilka własnych przedsięwzięć biznesowych, w tym markę kosmetyczną YA Cosmetics, linię naturalnych produktów YA NATURALNA oraz kolekcję biżuterii YA CICHOPek.

Teraz gwiazda "M jak miłość" postanowiła ogłosić kolejny, wyjątkowy projekt. 14 listopada 2025 roku odbyła się premiera jej najnowszej marki - ekologicznych środków czystości "Harmony by Kasia Cichopek".

Hej kochani. Zapraszam was serdecznie na sesję zdjęciową. Jest to sesja zdjęciowa nowej linii produktowej, mojej marki Harmony, środków czystości do waszego domu z probiotykami przekazała na Instagramie.

Katarzyna Cichopek startuje z nową marką

Aktorka opisuje swoją najnowszą markę jako propozycję skierowaną do całej rodziny. W ofercie znajdują się naturalne, nowoczesne i probiotyczne środki czystości, które mają łączyć skuteczność z troską o zdrowie i środowisko. Katarzyna Cichopek intensywnie pracowała nad stworzeniem produktów przez ostatnie miesiące, dopracowując każdy szczegół, aby odpowiadały one na potrzeby współczesnych gospodarstw domowych.

To dziś ten dzień! Wreszcie możemy zdradzić, nad czym przez ostatnie miesiące z pasją pracowała Katarzyna Cichopek. Powstało Harmony - nowoczesne, naturalne i probiotyczne środki czystości, które pomagają tworzyć zdrowe środowisko bakteryjne w Twoim domu. Używając naszych produktów, dbasz nie tylko o czystość, ale również o zdrowie swoje, swojej rodziny i domowych czworonogów czytamy.

Serdeczne gratulacje!

