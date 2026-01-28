Klaudia El Dursi dała się poznać szerszej publiczności początkowo jako jedna z uczestniczek "Top Model", a później jako prezenterka telewizyjnego show "Hotel Paradise". Obecnie gwiazda skupia się na macierzyństwie oraz na działalności w swoich mediach społecznościowych, spełniając się w roli influencerki. Tym razem podzieliła się z fanami wzruszającą nowiną.

Klaudii El Dursi ma powody do radości!

Klaudia El Dursi na bieżąco relacjonuje w sieci swoje życie prywatne, chętnie pokazując, jak wygląda jej macierzyństwo. Jest mamą trójki dzieci - dwóch synów i córeczki. Mała Carmen nieraz skradła już serca obserwujących sławną mamę, wywołując niemałe wzruszenia. Tym razem przyszedł czas na wyjątkową celebrację.

Gwiazda podzieliła się na Instagramie serią przepięknych zdjęć z z rajskich, egzotycznych wakacji, na których zobaczyć możemy ją z malutką Carmen na ramieniu. Nie zabrakło też opisu, w którym Klaudia podzieliła się chwytającą za serce informacją.

To już 6 miesięcy razem. napisała prowadząca 'Hotelu Pradise'

W komentarzach natychmiastowo zaroiło się od gratulacji oraz zachwytów zarówno nad córeczką Klaudii El Dursi, jak i samą gwiazdą.

Jejku jak to szybo zleciało jak nasza kruszynka szybo rośnie. Będzie tak samo niepowtarzalna jak mamusia!! napisała jedna z internautek

Bycie mamą dziewczynki to inny wymiar macierzyństwa. Cudowna maleńka istotka. Urodziłaś sobie przyjaciółkę. czytamy w komentarzach

Prześliczne obie dziewczyny! napisała fanka

Niespodzianka u Klaudii El Dursi! Tego się nie spodziewała

Klaudia El Dursi relacjonuje swoje rajskie wakacje, nie szczędząc fanom kadrów przepięknych plaż, egzotycznej roślinności oraz przepięknie urządzonego, klimatycznego domku, w którym przebywa razem z rodziną. Choć nieraz chwaliła już obiekt, w którym oddaje się relaksowi, tym razem pochwaliła również obsługę. W ramach niespodzianki przygotowanej dla Klaudii oraz Carmen na łóżku w apartamencie ułożono napis "Happy 6 months, Carmen" oraz postać dinozaura trzymającego symboliczny tort ze świeczką. Wzruszona mama nie ukrywała radości i wdzięczności.

Totalnie mnie to rozczuliło, że hotel aż tak umilił mi ten dzień. To są takie drobne gesty, które zostają w pamięci. Thank you so much. napisała El Dursi

Zobacz także: