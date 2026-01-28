Wielka radość u Klaudii El Dursi. "To już 6 miesięcy"
Klaudia El Dursi na bieżąco relacjonuje obserwatorom swoje życie, dzieląc się zarówno prywatnymi chwilami spędzanymi z bliskimi, jak i zawodowymi nowinkami. Tym razem zaskoczyła fanów pięknymi zdjęciami z rajskich wakacji oraz podzieliła się wzruszająca informacją.
Klaudia El Dursi dała się poznać szerszej publiczności początkowo jako jedna z uczestniczek "Top Model", a później jako prezenterka telewizyjnego show "Hotel Paradise". Obecnie gwiazda skupia się na macierzyństwie oraz na działalności w swoich mediach społecznościowych, spełniając się w roli influencerki. Tym razem podzieliła się z fanami wzruszającą nowiną.
Klaudii El Dursi ma powody do radości!
Klaudia El Dursi na bieżąco relacjonuje w sieci swoje życie prywatne, chętnie pokazując, jak wygląda jej macierzyństwo. Jest mamą trójki dzieci - dwóch synów i córeczki. Mała Carmen nieraz skradła już serca obserwujących sławną mamę, wywołując niemałe wzruszenia. Tym razem przyszedł czas na wyjątkową celebrację.
Gwiazda podzieliła się na Instagramie serią przepięknych zdjęć z z rajskich, egzotycznych wakacji, na których zobaczyć możemy ją z malutką Carmen na ramieniu. Nie zabrakło też opisu, w którym Klaudia podzieliła się chwytającą za serce informacją.
To już 6 miesięcy razem.
W komentarzach natychmiastowo zaroiło się od gratulacji oraz zachwytów zarówno nad córeczką Klaudii El Dursi, jak i samą gwiazdą.
Jejku jak to szybo zleciało jak nasza kruszynka szybo rośnie. Będzie tak samo niepowtarzalna jak mamusia!!
Bycie mamą dziewczynki to inny wymiar macierzyństwa. Cudowna maleńka istotka. Urodziłaś sobie przyjaciółkę.
Prześliczne obie dziewczyny!
Niespodzianka u Klaudii El Dursi! Tego się nie spodziewała
Klaudia El Dursi relacjonuje swoje rajskie wakacje, nie szczędząc fanom kadrów przepięknych plaż, egzotycznej roślinności oraz przepięknie urządzonego, klimatycznego domku, w którym przebywa razem z rodziną. Choć nieraz chwaliła już obiekt, w którym oddaje się relaksowi, tym razem pochwaliła również obsługę. W ramach niespodzianki przygotowanej dla Klaudii oraz Carmen na łóżku w apartamencie ułożono napis "Happy 6 months, Carmen" oraz postać dinozaura trzymającego symboliczny tort ze świeczką. Wzruszona mama nie ukrywała radości i wdzięczności.
Totalnie mnie to rozczuliło, że hotel aż tak umilił mi ten dzień. To są takie drobne gesty, które zostają w pamięci. Thank you so much.
Zobacz także:
- Klaudia El Dursi ruszyła do pomocy zwierzętom. Pokazała poruszające kadry i wspomniała o Dodzie
- Klaudia El Dursi pół roku po ciąży błyszczy na ściance. Prowadząca "HP" skradła show
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.