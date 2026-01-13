Klaudia El Dursi wie, jak zwrócić na siebie uwagę. Gwiazda "Hotelu Paradise" pojawiła się na imprezie i zachwyciła w cekinowej kreacji. Gdy weszła na ściankę wszyscy patrzyli tylko na nią. Zobaczcie zdjęcia!

Klaudia El Dursi zachwyciła na gali Marki Roku 2025

Klaudia El Dursi zdobyła ogromną popularność w 2019 roku. To właśnie wtedy zgłosiła się na casting do "Top Model" i zachwyciła jurorów w ósmej edycji hitu TVN. I chociaż piękna modelka nie wygrała to szybko okazało się, że dostrzeli ją producenci "Hotelu Paradise" i zaprosili ją do programu w roli prowadzącej. Klaudia El Dursi w ekspresowym tempie stała się jedną z największych gwiazd związanych z TVN. I chociaż w związku z trzecią ciążą El Dursi na jakiś czas musiała zniknąć z randkowego show, to fani o niej nie zapominają i śledzą jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Klaudia El Dursi zaledwie kilka miesiący temu po raz trzeci została mamą, a na świecie pojawiła się wówczas jej córeczka. Od chwili narodzin małej Carmen szczęśliwa mama dość rzadko pokazywała się na oficjalnych imprezach. Teraz wybrała się na galę Marki Roku 2025 i skradła show! Klaudia El Dursi podkreśliła figurę w dopasowanej, cekinowej sukni w brązowym kolorze. Jej look uzupełniła złota biżuteria i sandałki na obcasie.

Klaudia El Dursi wraca do "Hotelu Paradise"

Na początku grudnia 2025 roku przekazano niebywałe wieści ws. nowych edycji "Hotelu Paradise". Okazało się wówczas, że powstaną kolejne sezony randkowego show, a po urlopie macierzyńskim na plan wróci Klaudia El Dursi. El Dursi poprowadzi trzynastą edycję, która zostanie wyemitowana jesienią 2026 roku. W dwunastej edycji "Hotelu Paradise" w roli gospodyni zobaczymy jeszcze Edytę Zając.

Przypominamy, że ostatnio okazało się, że Edyta Zając jest już na planie "Hotelu Paradise".

Zanim jednak zobaczymy nowe edycje show Telewizyjnej Siódemki spójrzcie, jak zaledwie pół roku po ciąży prezentuje się Klaudia El Dursi!

