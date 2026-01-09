Klaudia El Dursi regularnie odzywa się do fanów na Instagramie - modelka chętnie dzieli się swoim życiem z ponad 1,1 mln obserwujących jej profil internautów. El Dursi w swoich mediach społecznościowcyh stawia na szczerość i naturalność, dlatego na jej profilu pojawiają się nie tylko idealne, cukierkowe kadry - gwiazda dzieli się ze swoimi obserwatorami również tymi trudniejszymi chwilami. Tak się stało i tym razem, kiedy jej córeczka zachorowała.

Klaudia El Dursi o problemach zdrowotnych córeczki

Klaudia El Dursi w miniony czwartek opublikowała na Instagramie emocjonalny wpis dotyczący stanu zdrowia swojej najmłodszej pociechy - córki Carmen. Jak ujawniła, noc była dla niej i dziecka pełna niepokoju. Mała Carmen miała bowiem wysoką gorączkę. Modelka postanowiła opublikować poruszające InstaStories w tej sprawie.

Dziś w nocy 40 stopni temperatury i totalne przerażenie. Mała patrzyła na mnie swoimi malutkimi oczami, które mówiły mamo pomóż. Serce mi pękło na milion kawałków. Mam nadzieję, że najgorsze za nami i będzie już tylko lepiej. - napisała wówczas Klaudia El Dursi

Klaudia El Dursi - nowe wieści ws. stanu zdrowia córeczki

Teraz Klaudia El Dursi przekazała nowe informacje ws. stanu zdrowia córeczki. Opublikowała na swoim InstaStories wzruszający kadr, na którym widzimy, jak leży w łóżku razem ze swoją pociechą. Na szczęście dziś nastrój zarówno u małej Carmen, jak i u jej mamy jest już dużo lepszy. Jak przekazała gwiazda, wysoka gorączka już ustąpiła u jej córeczki.

Gorączka sobie poszła i dobry humor wrócił - przekazała El Dursi

Małej Carmen życzymy dużo zdrowia!

Fot. Instagram klaudia_el_durs

