Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to para artystów, którzy od dłuższego czasu wzbudzają duże emocje wśród widzów i fanów polskiego show-biznesu. Kaczorowska, znana z roli Bożenki w serialu „Klan”, a także jako tancerka "Tańca z gwiazdami", zyskała popularność jako wszechstronna osobowość sceniczna i telewizyjna. Marcin Rogacewicz to aktor, który skradł serca fanów dzięki swoim rolom teatralnym i telewizyjnym. Gdy zakochani na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" potwierdzili swój związek, w sieci zawrzało. Teraz para przeniosła swoją relację także na pole zawodowe. Już niebawem zadebiutuje ich spektakl taneczny "Siedem", ale to nie wszystko. Para właśnie zaskoczyła wszystkich wyznaniem.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili radosne wieści

Odkąd Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz ogłosili swój związek w premierowym odcinku 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" ich fani z wypiekami na twarzach śledzili kolejne taneczne poczynania swoich ulubieńców, pełne pasji, charyzmy i wymownych spojrzeń. Niestety, jak już wiemy zakochanym nie udało się wygrać show, a ich eliminacja z programu odbiła się w opinii publicznej głośnym echem. Kaczorowska i Rogacewicz wybiegli ze studia Polsatu bez pożegnania, czym poważnie zaniepokoili sympatyków "Tańca z Gwiazdami".

Choć od tych wydarzeń minęło już wiele tygodni zakochani wciąż nie dają o sobie zapomnieć. Co więcej, pasję do tańca przekuli we wspólny biznes. Niedawno Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zdradzili szczegóły swojego spektaklu "Siedem", a teraz teraz ponownie wprawili swoich fanów w osłupienie. Tuż przed 20:00 w sobotę 31 stycznia 2026 roku przekazali radosne wieści. Światło dzienne ujrzał ich "sekretny projekt" we współpracy z Telewizją Polską. Para już niebawem weźmie udział w wyjątkowym koncercie TVP.

Tajemniczy projekt TVP z udziałem Kaczorowskiej i Rogacewicza ujawniony

Widzowie Telewizji Polskiej mogą szykować się na wyjątkowe wydarzenie. Już 13 lutego na antenie TVP odbędzie się koncert walentynkowy zatytułowany "Tańczmy, jak nam miłość gra". Poprowadzą go właśnie Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy nie tylko pojawią się jako gospodarze wydarzenia, ale również zaprezentują się w tanecznej odsłonie.

Informację o koncercie poprzedziło tajemnicze story opublikowane przez parę na Instagramie, w którym oznaczyli TVP i zapowiedzieli udział w tajemniczym "secret project". Teraz wszystko stało się jasne, to oni będą gospodarzami tego wyjątkowego wieczoru pełnego muzyki i emocji.

NEWS! Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz poprowadzą „Tańczmy, jak nam miłość gra” - walentynkowy koncert w TVP - poinformowała Telewizja Polska na Instagramie.

Internauci zachwyceni nowym przedsięwzięciem Kaczorowskiej i Rogacewicza

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Ci od razu ruszyli z gratulacjami i prześcigali się w komplementach kierowanych w stronę Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza.

Brawo!!! Mistrzowie najprzyjemniejszych niespodzianek. Wszystko się wyjaśniło.

Taaaaaak. Będzie cudownie!!!!! Brawo Aga i Marcin. Lepszych prowadzących by nie było! - czytamy w komentarzach.

Jak informuje Pudelek, na scenie pojawią się również: Bovska, Janek Piwowarczyk, Oskar Cyms, Sławek Uniatowski, Zalia, Filip Lato, Piotr Cugowski, Kaeyra, Natalia Zastępa oraz Reni Jusis, choć stacja TVP jednoznacznie nie potwierdziła tych rewelacji pisząc na Instagrami wprost: "Kto zaśpiewa, a kto zatańczy? Wkrótce więcej informacji".

