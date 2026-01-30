Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz skradli show w 17. edycji "Tańca z gwiazdami", w której mieli okazję zaprezentować doceniane i pełne emocji choreografie, a także generowali zainteresowanie swoim związkiem. Choć ostatecznie para zakończyła swoją przygodę z programem w siódmym odcinku, to do dziś łączy ich zarówno taneczna pasja, jak i wielkie uczucie. Podczas ostatniego treningu w końcu zdecydowali się wyznać informacje, na które fani czekali od miesięcy.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w końcu to zdradzili

Agnieszka Kaczorowska razem z Marcinem Rogacewiczem wspólnie przygotowują się do zapowiadanego od miesięcy spektaklu tanecznego zatytułowanego "7". Wydarzenie zostało ogłoszone bezpośrednio po odpadnięciu pary z "Tańca z gwiazdami" i od razu zwróciło uwagę fanów aktorskiej pary, co udowodniło szybkie wyprzedanie się pierwszych terminów. Obecnie Agnieszka z Marcinem ogłaszają kolejne terminy i miasta, w których zagoszczą ze swoim spektaklem, a także relacjonują kolejne treningi.

Tym razem - oprócz urywków poszczególnych tańców przygotowanych również z innymi tancerzami i choreografami - para wspólnie zdecydowała się też odpowiedzieć na pytania zadane przez Internautów. W serii pytań i odpowiedzi zorganizowanej na InstaStories para zdradziła, że spektakl "7" będzie trwać w sumie około 70 minut. Fani dowiedzieli się też, że widzowie widowiska zobaczą aż 7 choreografii, a niektóre z nich łączyć będą style.

Agnieszka i Marcin wspólnie potwierdzili, że na scenie zobaczyć będzie można wyłącznie ich duet. Co ciekawsze, w jednej z odpowiedzi zdradzili, że oprócz tańca, podczas spektaklu znajdzie się też miejsce na dialogi, w których oboje będą mogli w pełni wykorzystać również swoje aktorskie umiejętności.

Zupełnie nowy projekt Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza

Jak się okazuje, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz w ostatnim czasie pracowali nie tylko nad tanecznym spektaklem "7". Niedawno poinformowali fanów, że wspólnie wzięli udział w serialu audio opartym na kultowej historii Janosika. Marcin wcielił się w tytułową rolę, z kolei Agnieszka odegrała Marynę. Podczas odpowiedzi na pytania fanów zdradzili, że już w lutym udostępnią zupełnie nowy projekt, który zdradzi też część informacji o muzyce, jaka wykorzystana będzie do spektaklu "7".

