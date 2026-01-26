Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to jedna z najszerzej komentowanych par 17. edycji "Tańca z gwiazdami". Choć o ich relacji głośno było jeszcze przed udziałem w tanecznym show, to dopiero w trakcie tanecznego programu, podczas jednego z odcinków na żywo, oficjalnie ogłosili wszystkim łączące ich uczucie. Po odpadnięciu z programu w siódmym odcinku postanowili nie zaprzestać swojej współpracy i szybko ogłosili taneczny spektakl, do którego premiery właśnie się przygotowują. Nie przeszkodziło im to jednak w podzieleniu się z fanami jeszcze jedną ekscytującą informacją.

Tuż po 11:00 wszystko stało się jasne! Kaczorowska i Rogacewicz w nowym projekcie

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na bieżąco relacjonują swoim fanom próby do tanecznego spektaklu pod tytułem "7", o którego powstaniu poinformowali tuż po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami". Fani tanecznej pary z programu nie zawiedli, bowiem bilety bardzo szybko się wyprzedały, a Agnieszka i Marcin sukcesywnie zaczęli ogłaszać kolejne miasta i terminy, kiedy będzie można zobaczyć ich wspólnie na parkiecie. Jak się okazało, para połączyła swoje artystyczno-aktorskie zdolności również na nieco innym polu.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wspólnie wzięli udział w serialu audio "ZBÓJ - zemsta Janosika". Tytułową postać swoim głosem odgrywa Marcin, z kolei Agnieszka wciela się w rolę Maryny. Kultową już opowieść o młodym góralu z Podhala zdecydowała się odświeżyć polskiej publice Audioteka, na nowo przedstawiając historię o buncie przeciw niesprawiedliwości, przeciwstawianiu się polityce oraz walce o świat oparty na wolności i równości.

Na wieść o możliwości odsłuchania Agnieszki i Marcina w nowym formacie internauci zareagowali bardzo entuzjastycznie, zostawiając wiele wspierających parę komentarzy, m.in.:

Jesteście wspaniałą parą. Życzę, aby ogień miłości nigdy nie zgasł, a w życiu zawodowym dużo sukcesów. napisała jedna z internautek

Pierwszy odcinek wysłuchany, zapowiada się bardzo dobrze. Powodzenia. czytamy w komentarzach

Kaczorowska i Rogacewicz o pracy nad wspólnym serialem

Para aktorów zdecydowała się opowiedzieć, jak pracowało się z tak kultowym tekstem kultury, nagrywając serial wyłącznie w wersji audio, co dla obojga z nich było zupełnie nowym doświadczeniem.

W audio nie można schować się za obrazem ani kostiumem. Każda emocja musi wybrzmieć w głosie. Janosik przechodzi tu ogromną drogę – od impulsywnego gniewu do świadomego, dojrzałego buntu. To opowieść o odpowiedzialności za innych i o tym, że wolność zawsze ma swoją cenę. stwierdził Marcin Rogacewicz

O swoim podejściu do realizowania tak szczególnego projektu wypowiedziała się też Agnieszka Kaczorowska.

Maryna nie jest tylko tłem dla legendy. To bohaterka, która ponosi konsekwencje cudzych decyzji i próbuje zachować godność w świecie przemocy. Format audio pozwala na niezwykłą intymność – cisza, oddech, emocje stają się równie ważne jak słowa. To było dla mnie bardzo poruszające doświadczenie. powiedziała aktorka

