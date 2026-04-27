Henryk, jeden z najbardziej kontrowersyjnych uczestników "Farmy", pożegnał się z programem ku jego wielkiemu zaskoczeniu. Teraz wrócił do emocji z gospodarstwa i w wywiadzie dla Party.pl opowiedział o momentach, których widzowie nie zobaczyli na ekranie. Nie ukrywał też, że część własnych decyzji dziś odbiera zupełnie inaczej. Przy okazji ujawnił też, że myślał o udziale w innym programie. Co się stało, że wziął udział w "Farmie"?

Henryk gorzko o udziale w programie "Farma"

W decydującym starciu na "Farmie" Henryk stanął w duecie z Akselem i razem rywalizowali z Wojtkiem i Rafałem. Ich zespół okazał się słabszy, a to uruchomiło łańcuch zdarzeń, który zakończył się głosowaniem i ostatecznym pożegnaniem Henryka z programem. Uczestnik nie ukrywał, że liczył na ochronę ze strony sojuszu i że w jego głowie układ sił wyglądał inaczej.

Hentryk nie ukrywa, że dłuższy pobyt w zamkniętej grupie, w której relacje mieszają się z rywalizacją, potrafi rozchwiać nawet osoby przekonane o własnej odporności. Z perspektywy czasu ocenił, że oglądając siebie w programie, widzi człowieka, którego nie rozpoznaje. W "Halo tu Polsat" Henryk z "Farmy" gorzko podsumował udział w show.

Henryk chciał wystąpić w innym programie niż "Farma"

Uczestnik nie ukrywa, że udział w "Farmie" wcale nie był tak oczywisty. W rozmowie z reporterem Party.pl Henryk ujawnił, że pojawiły się komplikacje, a w rzeczywistości myśleli o innym programie:

To było takie spontaniczne. Mieliśmy iść z Wojtkiem do innego programu i zaproponowano nam udział w 'Farmie'. Wojtek się zgodził. Wojtuś mój nie chciał, ale mówi: No, dla Ciebie to zrobię. Pójdę do tej telewizji. - wyznał Henryk

Okazuje się, że myśleli o zupełnie innym formacie, ale pojawiły się komplikacje:

To był taki fajny program, że mieliśmy jeździć razem do hoteli, mieszkać w nich i oceniać hotele jako przyjaciele. Jakieś tam komplikacje wyszły i trafiliśmy razem do 'Farmy'

Co ciekawe, Henryk zanim wziął udział w "Farmie" nie oglądał nigdy wcześniej poprzednich sezonów i zdał się na Wojtka, choć nie ukrywa, że jego przyjaciel nie podzielał jego entuzjazmu i miał nadzieję, że się nie dostaną:

On była cały czas przekonany, że się nie dostaniemy, a nas wzięli do 'Farmy'. Ja nie oglądałem wcześniej 'Farmy'.

Obejrzyjcie całą rozmowę z Henrykiem z "Farmy".

Zobacz także:

Henryk wstydzi się po “Farmie”? Tak na odcinki zareagowała jego żona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA