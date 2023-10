Od 21 do 24 sierpnia odbywa się Top of the Top Sopot Festival. Wygląda jednak na to, że drugi dzień nie do końca spełnił oczekiwania fanów. Widzowie narzekają na nagłośnienie i nie tylko:

Realizator dźwięku to chyba nie słyszy, co wypuszcza do naszych telewizorów...

Oberwało się również prowadzącej.

Widzowie krytykują drugi dzień Top of the Top Sopot Festivalu

Właśnie trwa Top of the Top Sopot Festival. Podczas drugiego dnia festiwalu poznamy laureata Bursztynowego Słowika, a także bawimy się do największych hitów polskich wokalistów. Okazuje się jednak, że widzowie są wyjątkowo marudni. Oberwało się m. in. Agnieszce Chylińskiej, której występ w Sopocie i największe hity w wersji bluesowej nie wszystkim przypadły do gustu. Jednak to jest nic w porównaniu z tym, co piszą w sieci o innych wokalistach. Fani nie mogą przeboleć występu m. in. Lady Pank i podsumowują wieczór gorzkimi słowami:

- Realizator dźwięku to chyba nie słyszy co wypuszcza do naszych telewizorów... Wczoraj i dzisiaj... masakra. Jakość dźwięku to totalna porażka.

- … a jak fałszują

o panie głowa boli , Wilki to teraz wyją

- To, że brak możliwości śpiewania z playbacku obnaża "profesjonalne" umiejętności wokalne wykonawców to zupełnie inna sprawa

- Czy oni wszyscy fałszują, czy realizator dźwięku oszalał,

- Szczerze to nie wiadomo, co napisać na temat tego czegoś, wyglądu prowadzących piosenek i wszechogarniającego fałszu, Sopot się skończył z jakieś 10 lat wcześniej... - czytamy na Facebooku Top of the Top Sopot Festival.

To jednak nie koniec. Podzielone zdania były na temat prowadzącej drugiego dnia Top of the Top Sopot Festivalu czyli Mery Spolsky.

- Brawa dla stylistów. Horror

Kto ubiera i czesze tych ludzi

(...)

- Ogarnijcie prowadzącą, bo masakra....

- Też się zastanawiałam właśnie, kto to jest! I jej kreacja jak praca ręczna dziecka z przedszkola tu coś doszyte, tam coś doszyte i do tego kalosze

Pierwszego dnia festiwalu oberwało się z kolei Małgorzacie Rozenek czy nawet Julii Wieniawie. Na szczęście nie wszyscy byli tak marudni. Wielu internautów doceniło sceniczne stylizacje Mery i jej obycie na scenie:

- Najlepsza prowadząca!???????????? serio, chapeau bas❤️

- Po wczorajszych prowadzących nastała jasność ????????????wielkie brawa za naturalność ????

- Ale hotówa????❤️

- Fantastycznie Ci poszło! ❤️ I ten look, ogień! ???????????? - pisali internauci na profilu Mary Spolsky.

Telewizyjne koncerty zawsze wywołują wiele emocji i nie da się tego uniknąć.

