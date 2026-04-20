W 5. edycji "Farmy" Łukasz "Janosik" wypadł w rywalizacji niedługo przed finałem. W wymagającym starciu zajął drugie miejsce, tuż za Karoliną, ale podczas głosowania Rady Farmy decyzją większości musiał pożegnać się z programem. Fani nie szczędzą krytyki zarówno pod adresem uczestników, którzy głosowali na Janosika, jak i produkcji, która pozwala na psychologiczne zagrywki Henryka wobec Pauliny. Teraz w sieci pojawił się nowy wątek dotyczący finału "Farmy". Widzowie wskazują na pewną zależność i sugerują, że niektórzy nie mają szans na wygraną nawet jeśli dotrą do finału.

Janosik opuścił "Farmę" i wywołał zaskakującą lawinę komentarzy

Po odejściu Janosika z "Farmy" największa fala krytyki spadła na Agnieszkę. Janosik wcześniej próbował z nią odbudować relację po wcześniejszych napięciach, a mimo tego w kluczowym momencie zagłosowała przeciwko niemu. W komentarzach przewijała się sugestia, że gest pojednania z jej strony był jedynie środkiem do celu, aby nie została nominowana do pojedynku i wcale nie chodziło o realną zmianę.

Część fanów otwarcie sugerowała, że w programie widać faworyzowanie Karoliny i jej sojuszników, nazywanych "Wikingami". W sieci pojawiły się też podejrzenia, że sytuacja była "ustawiona", a eliminacja Janosika miała po prostu ułatwić drogę do finału innym uczestnikom. Widzowie są poruszeni, ale poruszyli też inny ważny wątek...

Widzowie "Farmy" już wiedzą, kto nie wygra 5. edycji

Janosik do tej pory był jedną z osób, które widzowie typowali do zwycięstwa w 5. edycji "Farmy". Dał się poznać jako pracowity, sympatyczny, uczynny, ale po jego odpadnięciu i spiskom Wikingów fani "Farmy" są pewni jednego. Wikingowie, nawet jeśli dotrą do finału, to mają małe szanse na głosy widzów. Tak było już w poprzedniej edycji "Farmy". Wtedy Amanda, która budziła skrajne emocje i uczestniczyła w konfliktach ostatecznie znalazła się w finale, ale otrzymała bardzo małą ilość głosów w porównaniu do pozostałej dwójki.

Widzowie "Farmy" sugerują, że teraz będzie podobnie. Nawet jeśli Henryk, Karolina czy Agnieszka znajdą się w finale to nie mają szans na głosy...

Cieszę się,że większość ludzi nie zagłosuje na tych toksów ,o ile w ogóle wejdą do finału. Przyzwalanie na takie zachowania jest równie obrzydliwe co ich stosowanie.

Jeżeli oni dojdą do finału to i tak nie wygrają, ludzie na nich na pewno nie zagłosują. Szczególnie na Henryka który niby jakiś czas temu miał się zmienić, a potem znowu wrzucił do ustawień fabrycznych.

Co więcej, internauci wskazują nawet na pewien schemat charakterystyczny dla finałów "Farmy":

Ktoś z Wilków na pewno, bo to stary schemat: 'czarne charakterki' mają nakręcać emocje, a w finale przegrać ku satysfakcji widzów.

Im bardziej po niej jada, tym chętniej ludzie zagłosują na Paulinę w finale. Grupa wikingowa myli finał z wygraną. Ludzie lubią bronić uczestnika odrzuconego przez grup

Fani "Farmy" mają dość

Internauci po tym, co spotkało Janosika sugerują też, że już pora na Henryka i Karolinę. Zdaniem widzów powinni już wrócić do domu:

No nie wierzę….co za obłuda.Heniu i Karolinka jedzcie już do domu, jesteście po prostu niesmaczni.Wstyd wiek do czegoś zobowiązuje .

Jak oni mnie irytują! Masakra-Heniek i Karola do domu razem z Agnieszką

Z kolei na sympatię widzów "Farmy" mogą liczyć przede wszystkim Aksel i Dominika.

Aksel, Paulina i Dominika jesteście najlepsi łącznie z Janosikiem. Wygraliście już jak dla mnie swoją lojalnością i szczerością. Młode wilki są wygrane

