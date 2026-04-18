Widzowie nie kryją oburzenia po tym, jak z "Farmą" musiał pożegnać się Janosik. Wielu widzom nie podoba się, jak podczas głosowania Łukasza potraktowała Agnieszka. Oliwy do ognia dolało jeszcze jej zachowanie w momencie ogłoszenia werdyktu i momentu, w którym Łukasz wychodził z programu.

Łukasz "Janosik" dla wielu widzów był kandydatem do finału. Mało tego, również uczestnicy mieli go za jednego z najmocniejszych zawodników i mówili głośno, że ma duże szanse na to, by wygrać program. Ostatnie dni na "Farmie" były jednak dla niego trudne. Po tym, jak Janosik złamał zasady na "Farmie" i pozwolił uczestnikom korzystać ze swojej kuchni, trafił na listę zagrożonych uczestników. To przewinienie skutkowało utratą immunitetu "Farmera Tygodnia". Niestety Janosik nie poradził sobie najlepiej podczas pojedynkowej konkurencji, a ostatecznie to koledzy z programu zdecydowali, że to właśnie Janosik musi opuścić "Farmę". Widzowie nie mieli litości m. in. dla Henryka, ale także dla Agnieszki.

Janosik opuścił "Farmę". Widzowie krytykują Agnieszkę

Widzowie nie mogą uwierzyć, że uczestnicy, a szczególnie Agnieszka, zdecydowali się pozbyć Janosika z "Farmy" niedługo przed finałem.

Wszyscy doskonale pamiętają, że Agnieszka na początku "Farmy" udawała, że jest z Łukaszem w sojuszu, następnie wydało się, że jest w konkurencyjnym. Łukasz miał do niej żal, że w końcu szczerość obiecywała mu "na mały paluszek". Kiedy wszystko się wydało uczestniczka mocno to przeżyła. Ostatecznie Janosikowi i Agnieszce udało się dogadać, a nawet przyznała mu, że płakała przez całą sytuację, co uderzyło we wrażliwość Łukasza. Było mu przykro, że Agnieszka płakała z jego powodu, a na przeprosiny podarował jej kwiaty. "Wybaczyłeś mi" - cieszyła się Agnieszka. Nikt nie miał wątpliwości, że Janosik miał nadzieję, że między nimi wszystko będzie już dobrze, i że intencje Agnieszki są czyste. Niestety wyniki głosowania po pojedynku pokazały coś innego:

Agnieszka, pamiętaj, żeby wygrać program musisz zdobyć serca widzów, a swoją grą ich tracisz, na pewno nie wygrasz tego programu, gwarantuję ci to

Agnieszka mam nadzieję, że będzie następna

Agnieszka mam nadzieję, że nie będziesz mogła spojrzeć w lustro po tym programie

Odpadnięcie Agnieszki to będzie najlepszy odcinek tego sezonu

Oby Agniesia była następna. I jeszcze na koniec to ''Pa''. Będzie koleżankę udawać... fałszywiec.

I jeszcze go tak chciała chwycić za rękę

Tak!!! Aż się zagotowałam, jak to zobaczyłam. Do końca bez honoru.

Dodatkowo widzowie są w szoku, że wszyscy postanowili nie wywalić nowej uczestniczki, którą znają drugi dzień, a pozbyli się Janosika. Uczestnicy tłumaczą się grą, że mieli okazję wyrzucić najsilniejszego przeciwnika, jednak fani formatu nie do końca kupują tę wersję.

