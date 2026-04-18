Agnieszka w ogniu krytyki po odpadnięciu Janosika z "Farmy". Widzowie nie wytrzymali
To już koniec przygody Janosika na "Farmie". Widzowie nie mogą uwierzyć w to, jak uczestnicy potraktowali Łukasza, który zdaniem wielu zasługiwał na finał piątej edycji. Mocno oberwało się Agnieszce, której Janosik ufał, a która ostatecznie zagłosowała przeciwko niemu. Wypomnieli jej również to, co zrobiła, gdy Janosik już usłyszał, że musi opuścić "Farmę": "Aż się zagotowałam, jak to zobaczyłam. Do końca bez honoru".
Widzowie nie kryją oburzenia po tym, jak z "Farmą" musiał pożegnać się Janosik. Wielu widzom nie podoba się, jak podczas głosowania Łukasza potraktowała Agnieszka. Oliwy do ognia dolało jeszcze jej zachowanie w momencie ogłoszenia werdyktu i momentu, w którym Łukasz wychodził z programu.
Łukasz "Janosik" dla wielu widzów był kandydatem do finału. Mało tego, również uczestnicy mieli go za jednego z najmocniejszych zawodników i mówili głośno, że ma duże szanse na to, by wygrać program. Ostatnie dni na "Farmie" były jednak dla niego trudne. Po tym, jak Janosik złamał zasady na "Farmie" i pozwolił uczestnikom korzystać ze swojej kuchni, trafił na listę zagrożonych uczestników. To przewinienie skutkowało utratą immunitetu "Farmera Tygodnia". Niestety Janosik nie poradził sobie najlepiej podczas pojedynkowej konkurencji, a ostatecznie to koledzy z programu zdecydowali, że to właśnie Janosik musi opuścić "Farmę". Widzowie nie mieli litości m. in. dla Henryka, ale także dla Agnieszki.
Widzowie nie mogą uwierzyć, że uczestnicy, a szczególnie Agnieszka, zdecydowali się pozbyć Janosika z "Farmy" niedługo przed finałem.
Wszyscy doskonale pamiętają, że Agnieszka na początku "Farmy" udawała, że jest z Łukaszem w sojuszu, następnie wydało się, że jest w konkurencyjnym. Łukasz miał do niej żal, że w końcu szczerość obiecywała mu "na mały paluszek". Kiedy wszystko się wydało uczestniczka mocno to przeżyła. Ostatecznie Janosikowi i Agnieszce udało się dogadać, a nawet przyznała mu, że płakała przez całą sytuację, co uderzyło we wrażliwość Łukasza. Było mu przykro, że Agnieszka płakała z jego powodu, a na przeprosiny podarował jej kwiaty. "Wybaczyłeś mi" - cieszyła się Agnieszka. Nikt nie miał wątpliwości, że Janosik miał nadzieję, że między nimi wszystko będzie już dobrze, i że intencje Agnieszki są czyste. Niestety wyniki głosowania po pojedynku pokazały coś innego:
Agnieszka, pamiętaj, żeby wygrać program musisz zdobyć serca widzów, a swoją grą ich tracisz, na pewno nie wygrasz tego programu, gwarantuję ci to
Agnieszka mam nadzieję, że będzie następna
Agnieszka mam nadzieję, że nie będziesz mogła spojrzeć w lustro po tym programie
Odpadnięcie Agnieszki to będzie najlepszy odcinek tego sezonu
Oby Agniesia była następna. I jeszcze na koniec to ''Pa''. Będzie koleżankę udawać... fałszywiec.
I jeszcze go tak chciała chwycić za rękę
Tak!!! Aż się zagotowałam, jak to zobaczyłam. Do końca bez honoru.
Dodatkowo widzowie są w szoku, że wszyscy postanowili nie wywalić nowej uczestniczki, którą znają drugi dzień, a pozbyli się Janosika. Uczestnicy tłumaczą się grą, że mieli okazję wyrzucić najsilniejszego przeciwnika, jednak fani formatu nie do końca kupują tę wersję.
Zobacz także:
- Henryk przekroczył granicę po odpadnięciu Janosika z „Farmy”? Paulina się rozpłakała
- Fani są wściekli po odpadnięciu Janosika z „Farmy”. „Żenada”
