Choć Janosik starał się jak mógł, by podołać aż dwutygodniowemu pełnieniu funkcji Farmera Tygodnia, ostatnie tygodnie na "Farmie" stały się dla niego druzgocące. Przez złamanie zasad, oddając w użytkownie swoją kuchnię, stracił immunitet mimo swojej funkcji. Choć po przegranym pojedynku i werdykcie Rady Farmy o wyeliminowaniu go z programu opuścił gospodarstwo, to dostał jeszcze jedną szansę na przekazanie swoich ostatnich słów. Reakcja uczestników była natychmiastowa.

Janosik zostawił list pozostałym uczestnikom na "Farmie"

Ostatni odcinek przyniósł wiele negatywnych emocji zarówno dla Janosika, który czuje się zmieszany po odpadnięciu z "Farmy", lecz także telewidzów, którzy nie kryli żalu po odejściu ulubieńca i dotychczasowego faworyta z programu. Choć w rozmowie z Party.pl Łukasz przyznał, że tygodnie spędzone w gospodarstwie na długo zapiszą się w jego pamięci, to nie krył też żalu, jaki miał do uczestników po ostatecznym dla niego głosowaniu.

Niespodziewany odbiór immunitetu, który przyczynił się do odpadnięcia Janosika z "Farmy", sprawił, że farmerzy nie mogli jak co tydzień osobiście ocenić rządów Farmera Tygodnia i wypowiedzieć się na temat jego zarządzania gospodarstwem. W najnowszej zapowiedzi produkcja zdradziła, że Janosik nie pozostawił pozostałych uczestników bez słowa i wystosował dla niech specjalny list. Wieść o tym przekazała prowadząca.

Dziś nie ocenimy rządów Farmara Tygodnia Łukasza. I choć nie ma go już wśród nas, to zostawił coś po sobie. List skierowany do całej farmy powie Krawczyńska do farmerów.

Jak na treść listu zareagują uczestnicy? Ich reakcja nie pozostawia złudzeń.

Agnieszka we łzach po odpadnięciu Janosika z "Farmy"

W zapowiedzi poniedziałkowego odcinka pokazane zostały łzy Agnieszki, na które w szorstkich słowach zareagowała Karolina.

No ale ty teraz płaczesz za Janosikiem, czy za kim? Czy za tą kłótnią? powiedziała Karolina do Agnieszki.

Agnieszka, zalana łzami, z trudem odpowiedziała:

Płaczę, bo jestem po prostu wrażliwa i emocjonalna i tak mam.

