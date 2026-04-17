Piątkowy, 45. odcinek „Farmy” wywołał ogromne emocje. Uczestnicy pożegnali się z Janosikiem w wyniku głosowania. Rozczarowania nie krył Aksel, ale nie mógł nic zrobić, by uchronić kolegę. Szczególnie bolesne dla Łukasza jest to, że po raz kolejny Agnieszka wbiła mu nóż w plecy. Skrupułów nie miała również Karolina. Janosik znalazł w swojej skrzynce czarny włos i zakończył przygodę z „Farmą”.

Fani „Farmy” są wściekli po tym, jak potraktowano Janosika. Uderzają w Agnieszkę

Choć trudno było w to uwierzyć, Janosik odpadł z „Farmy” w piątkowym odcinku. Łukasz w niezwykle trudnym pojedynku zajął drugie miejsce, tuż za Karoliną, która zapewniła sobie bezpieczeństwo w tej odsłonie show Polsatu. Podczas głosowania Rady Farmy zdecydowana większość zagłosowała za wyrzuceniem Janosika.

Uwadze internautów nie umknął fakt, że Agnieszka oddała głos na Łukasza. Przypomniano, że dziewczyna już raz zawiodła uczestnika, choć ten jej zaufał. Fani bardzo ostro podsumowali jej postawę.

„Agnieszka, cieszysz się? Wstyd patrzeć na twoją postawę”, „Agnieszka, człowiekiem się jest, a nie bywa”, „Mam nadzieję, że Agnieszka i Henryk jak najszybciej opuszczą ten program. Nie da się dłużej na to patrzeć”, „Agnieszka, fałszywcze”, „Agnieszka fałszywa i podła, nie mogę na nią patrzeć, obrzydliwa”, czytamy.

Fani oburzeni po odpadnięciu Janosika z „Farmy”. Nie mają litości dla produkcji

Łukasz cieszył się sympatią wielu widzów „Farmy”. Znaczna część fanów widziała w nim kandydata do ostatecznego zwycięstwa. W komentarzach pod wpisem o odpadnięciu Janosika sporo internautów wyraziło swoją złość. Jedni zarzucają produkcji faworyzowanie Karoliny i jej sojuszników, inni podkreślają, że to Łukasz pracował najciężej i najuczciwiej.

„Szkoda już to oglądać, wszystko ustawione pod Karolinę i Wikingów. Dramat, najgorsza decyzja”, „Karolina zagłosowała na Łukasza, bo on ją do pojedynku wybrał. Żenada. A jej bezmózgi mąż nie umie sam myśleć, tylko robi, co ona mu każe? Współczuje”, „Produkcja chciała pozbyć się Łukasza i dopięli swego”, „Tak mi szkoda Janosika”, „Powinien dojść do finału”, „Szkoda Łukasza, powinien dojść do finału to jedyna osoba, która zasłużyła”, czytamy.

Co będzie dalej? Paulina, która dołączyła do „Farmy” dla swojego przyjaciela, została sama w środku - jak sama określiła - żmijowiska. Natomiast Aksel nie mógł się pogodzić z tym, jak potratowano jego kolegę.

