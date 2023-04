Ida Nowakowska przeżyła trudne chwile w ostatnim wydaniu "Pytania na śniadanie". Gwiazda TVP podczas relacji na InstaStories zdradziła, co wydarzyło się tuż przed kolejnym wejściem na antenę. Okazuje się, że prowadząca wpadła na ostą gałązkę, która została przyniesiona na plan. - Przez cały program ledwo co mogłam otworzyć oko- wyznała gwiazda TVP. Okazuje się, że Ida Nowakowska po programie nie mogła wytrzymać z bólu i trafiła do lekarza. Zdradziła, jaką usłyszała diagnozę! Wypadek Idy Nowakowskiej w "Pytaniu na śniadanie" W jednym z ostatnim odcinków "Pytania na śniadanie" został poruszony temat krzewów, które w styczniu zaczynaja królować w ogrodach. Ekspertka zaproszona do studia przyniosła ze sobą kilka gałązek krzewów i niestety, okazuje się, że Ida Nowakowska weszła na jedną z nich doznając poważnego urazu oka. Ida Nowakowska podczas relacji na InstaStories zdradziła, co dokładnie działo się za kulisami "Pytania na śniadanie" i podziękowała kolegom za opiekę. - Tego się dzisiaj nie spodziewałam... Przed pierwszą rozmową w "Pytaniu na śniadanie" wpadłam na ostrą gałązkę... i masz. Przez cały program ledwo co mogłam otworzyć oko- napisała Ida Nowakowska. Dziękuję za opiekę i troskę ekipy. Ale mnie to oko bolało (i boli) :(( - dodała. Zobacz także: Katarzyna Cichopek wygrała z Małgorzatą Rozenek? Są nowe wyniki oglądalności programów śniadaniowych Po zakończeniu programu ból nie ustawał dlatego Ida Nowakowska zgłosiła się do okulisty. Gwiazda TVP podziękowała fanom za wsparcie w trudnych chwilach. - A teraz okulista... ten dzień miał zupełnie inaczej wyglądać... Dziękuję za wszystkie wiadomości wsparcia od samego rana. Obiecuję, że dam znać jaka jest diagnoza. Boli vardzi, ale będzie ok....