Katarzyna Cichopek zachwycona apelem Macieja Kurzajewskiego w "Pytaniu na śniadanie"

Nadchodzący Dzień Kobiet to dla mężczyzn okazja, by złożyć życzenia wszystkim kobietom. Doskonale wie o tym Maciej Kurzajewski, który na antenie "Pytania na Śniadanie" już w przeddzień święta płci pięknej zwrócił się do telewidzów w tej sprawie. Co poradził prezenter wszystkim mężczyznom?

Maciej Kurzajewski dał cenną radę mężczyznom

Maciej Kurzajewski jest znany ze swoich nienagannych manier - również wobec kobiet - nie od dzisiaj. Prezenter doskonale wie, jak się zachować w każdej sytuacji, nie tylko przed kamerami, ale także w codziennym życiu. Odkąd jego związek ze współprowadzącą "Pytanie na Śniadanie" ujrzał światło dzienne, Maciej Kurzajewski nie szczędzi Katarzynie Cichopek czułości i szarmanckich gestów. Ostatnio Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zadali szyku podczas biznesowej gali.

Teraz prezenter zabrał głos w sprawie traktowania kobiet i w przeddzień ich święta zwrócił się do widzów. Na antenie "Pytania na Śniadanie" we wtorkowy poranek Maciej Kurzajewski udzielił ważnej rady wszystkim mężczyznom. Prowadzący program podkreślił, że Dzień Kobiet nie powinien być okazją do traktowania przedstawicielek płci pięknej w inny sposób, niż przez cały rok - szacunek do nich warto wyrażać też bez okazji.

- Nie zapominajcie o nich (kobietach - przyp. red.), pamiętajcie od rana do wieczora, a jeśli ten apel trafi do waszych serc, to pamiętajcie, że najlepiej byłoby, gdyby 8 marca był każdego dnia - zaapelował Maciej Kurzajewski.

mat. prasowe

Słowom Macieja Kurzajewskiego uważnie przysłuchiwała się Katarzyna Cichopek. Jego partnerka i współprowadząca "Pytanie na Śniadanie" wyglądała na zachwyconą tak ważnym apelem ukochanego. W imieniu swoim i wszystkich kobiet podziękowała za istotną radę Macieja Kurzajewskiego skierowaną w stronę mężczyzn.

Podlewski/AKPA

Maciej Kurzajewski zdecydowanie potwierdza swoje słowa o pamięci o kobietach swoją postawą i dobrymi manierami. Niedawno w podobny sposób zwrócił się do swojej partnerki, gdy ta odebrała nagrodę dla swojej marki YA Cichopek na gali Polish Businesswomen Awards. Maciej Kurzajewski nie krył dumy z Katarzyny Cichopek i faktu, że docenia jej osiągnięcia.

- Gratulacje!!! ✌️ Biżuteria, perfumy, a teraz cała linia kosmetyków! To będzie ogień! 🔥 (...) Brawa za pomysł, determinację i znakomitą strategię biznesową!👏👏👏 YOU ARE THE BEST! ❤️ - skomentował Maciej Kurzajewski.

Podzielacie podejście prezentera do Dnia Kobiet? My z niecierpliwością czekamy na relację Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek z tego wyjątkowego dnia.

