Atmosfera na "Farmie" robi się coraz bardziej gęsta, a uczestnikom powoli puszczają nerwy. Mimo dołączenia do pracy w gospodarstwie najbliższych farmerów, radość i entuzjazm nie trwały długo. Teraz wszyscy skupieni są już na tym, jak potoczy się pojedynek i kto zostanie wyeliminowany z konkurencji o Złote Widły.

Znane są szczegóły pojedynku na "Farmie". Zawadzka powiedziała wprost

Nadchodzący pojedynek wywołuje wśród uczestników niemały niepokój. Po emocjonalnym wybuchu Janosika i zachwianiu sojuszy na "Farmie" atmosfera wcale nie przestaje być napięta, bowiem już w piątek wieczorem jasne okaże się, kto nie będzie miał szansy na dalszą walkę o Złote Widły.

Jak podaje produkcja, podczas piątkowego pojedynku uczestnicy będą musieli stawić czoła nie tylko swoim przeciwnikom, lecz także z własnym lękom. Decydująca konkurencja ma sprawdzić zarówno siłę, jak i refleks rywalizujących o upragnione bezpieczeństwo. Tym razem w pojedynku wyjątkowo dużą rolę odegra upływający czas, co jeszcze bardziej zestresuje farmerów. Ten, kto pokona presję, będzie mógł odetchnąć z ulgą, a pozostali skazani będą na bezlitosne głosowanie grupy.

Dla jednego z Was to ostatnie chwile na farmie usłyszą uczestnicy w decydującym momencie od Marceliny..

Kumulacja emocji w 45. odcinku "Farmy"

W trakcie wodnego pojedynku części uczestników, inni przejmą władzę nad gospodarstwem. Właśnie wtedy dojdzie do kolejnych kłótni i krzyków, które wywołane zostaną sposobem działania nowej farmerki. Swoich emocji nie powstrzyma Aksel, nerwowo odnosząc się do pozostałych uczestników.

Jednak najwięcej emocji przyniesie oczywiście ostateczne rozstrzygnięcie. To podczas Rady Farmy znów okaże się, kto jest wierny sojuszom, a kto w gospodarstwie został oceniony jako najsłabsze ogniwo.

Produkcja zdradza, że piątkowy wieczór będzie szczególnie trudny i emocjonalny dla jednego z farmerów. Nie tylko zostanie on poproszony o niezwłoczne opuszczenie farmy, lecz także dostanie emocjonalny "cios prosto w serce", który okaże się dla niego bardziej wstrząsający niż samo odejście z programu.

Jak myślicie, kto tym razem pożegna się z "Farmą"?

