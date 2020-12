Wiadomo co Harry i Meghan dali Archiemu na święta! Prezent dla królewskiego potomka kosztuje tylko 180 zł

Meghan Markle i książę Harry nie przestają udzielać się charytatywnie! Z okazji Bożego Narodzenia zdecydowali się na piękny gest w imieniu swojego synka, Archiego. Z takiego samego prezentu jaki dostał królewski potomek na święta ucieszy się aż setka innych potrzebujących dzieci! A koszt jednej sztuki to ok. 180 zł. Co takiego Archiemu oraz setce potrzebujących dzieci podarowali Sussexowie? To może was zdziwić!

Zobacz także: Książę Archie to cały tata! Spójrzcie na jego bujną fryzurę. Meghan Markle i książę Harry pokazali plac zabaw syna

Co na święta dostał syn Meghan Markle i księcia Harry'ego?

Książę Archie dostał od swoich rodziców wyjątkowy prezent! To piękna lekcja dzielenia się z potrzebującymi. Meghan Markle i książę Harry zdecydowali, że z okazji świąt Bożego Narodzenia w imieniu swojego synka wspomogą fundację Make Give Live, która zajmuje się pomocą społeczną i dba o dobrobyt ludzi w potrzebujących społecznościach, jednocześnie zajmując się produkcją dzianinowej odzieży. Sussexowie zafundowali aż 100 czapek, którymi zostaną obdarowane dzieci w Nowej Zelandii.

Make Give Live osobiście podziękowała Meghan Markle i księciu Harry'emu za zaangażowanie.

Meghan i Harry podarowali nam hojny prezent, który przyda się na wiele dłużej niż tylko w Święta Bożego Narodzenia.

Zdjęcie księcia Harry'ego z synem w dzianinowej czapce z pomponikami zrobiło furorę. Czapka, którą ma na sobie Archie to model kosztujący ok. 180 zł, a zakup jednej sztuki pozwala na sfinansowanie kolejnej dla jednego potrzebującego dziecka.

Po tym, jak książę opublikował zdjęcie z synem w tym projekcie, zadziałał "efekt Archiego", a ludzie z całego świata chcieli mieć taki sam u siebie. Przed świętami Make Give Life chciało ponownie podziękować Sussexom, a w skontaktowaniu się z nimi pomogła premier Nowej Zelandii:

Dziękuję @jacindaardern za poinformowanie ich, że próbowaliśmy się z nimi skontaktować, aby życzyć im Wesołych Świąt i podziękować im za rzucenie światła na pracę, którą wykonujemy(...) Cieszymy się, że podzielają nasze wartości i napisali do nas tuż przed świętami Bożego Narodzenia, aby zamówić 100 czapek do przekazania przyjaciołom Archiego - Kiwi (dzieciom w Nowej Zelandii), co w oparciu o nasz model Kup jeden - Podaruj jeden, umożliwi nam przekazanie aż 200 czapek. Powiedzieli, że chcą pomóc naszym członkom nadal czerpać radość z tworzenia, łączenia i wspierania się nawzajem, co nigdy nie było tak ważne jak teraz. Dlatego dziękujemy wszystkim członkom naszej społeczności, którzy przyczyniają się do naszego wpływu poprzez wspieranie, kupowanie i tworzenie! ❤️ - napisalo Make Give Live na Instagramie

Przepiękny gest! Archie z pewnością doceni to, gdy tylko dorośnie!

Zobacz także: Czy po wielkim dramacie Meghan Markle i książę Harry pogodzą się z rodziną królewską?

To właśnie te czapki Meghan Markle i książę Harry w imieniu Archiego sfinansowali z okazji świąt. Ten model kosztuje ok. 180 zł. Aż sto sztuk trafiło do potrzebujących dzieci w Nowej Zelandii.