Radosne wieści o drugiej ciąży Wersow obiegły już cały Internet. Choć oficjalnie influencerka jeszcze nie potwierdziła, jakiej płci będzie jej kolejne dziecko, internetowi detektywi zwrócili uwagę na jeden, niepozorny szczegół, który opublikowała na Instastories. Jeden z twórców popularnych treści na TikToku zdradził, że dowodów potwierdzających płeć drugiego dziecka Wersow jest znacznie więcej. Zobaczcie sami!

Wersow przez przypadek zdradziła płeć dziecka? Do sieci trafiły dowody

Jeszcze w styczniu Wersow ogłosiła radosne wieści o swojej drugiej ciąży. Popularna influencerka dotąd trzymała w tajemnicy plany dotyczące kolejnego dziecka, dlatego wiadomość ta okazała się ogromną niespodzianką dla fanów. Chwilę później Wersow świętowała również premierę swojego albumu „Matka Idolka”. Mimo ciąży influencerka prowadzi bardzo intensywne życie, wciąż skupiając się na opiece nad córką Mają.

Na swoim ostatnim Instastories Wersow podzieliła się kadrem, na którym widać zabałaganiony stolik z kosmetykami, a w tle zdjęcie z USG. Jeden z twórców treści na TikToku, działający pod pseudonimem Polenav, przyjrzał się bliżej zdjęciu i dostrzegł, że kolejne dziecko Wersow będzie najprawdopodobniej...chłopcem.

To jednak nie wszystko! Twórca zwrócił również uwagę na nagłą zmianę stylu Wersow. Zauważył jej nagłe zainteresowanie niebieskimi dodatkami i ogólnie kolorem błękitu. Jak powszechnie wiadomo, ten kolor najczęściej kojarzy się z oczekiwaniem na syna. Mimo tych spekulacji, Wersow wciąż oficjalnie nie potwierdziła płci swojego kolejnego dziecka.

Wersow rozwija karierę muzyczną. Nowe utwory Ekipy mają milionowe wyświetlenia

Mimo że Friz i Wersow oczekują kolejnego dziecka, wciąż skupiają się na rozwoju swojej kariery. Oprócz publikowania filmów na YouTube, para wypuściła również nowe utwory. Między innymi sporą popularność zdobyła piosenka Ekipy ze Sławomirem w stylu disco polo. Utwór nosi tytuł „O jak miło” i zgromadził już 2,7 miliona wyświetleń, a liczba ta wciąż rośnie. Podobną popularnością cieszy się utwór "Temacik".

Niedawno Wersow ogłosiła także, że Ekipie przyznano platynową płytę za utwór „Santa Cruz”, który już teraz zdobył 22 miliony wyświetleń. Podczas wręczenia nagrody Wersow zaprezentowała się w odważnej kreacji, eksponującej ciążowy brzuszek. Wyjątkową chwilą podzieliła się na swoich mediach społecznościowych.

Wersow zdradziła przez przypadek płeć dziecka? Internauci zwrócili uwagę na jeden szczegół, fot. TikTok/polenav

