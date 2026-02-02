Ekipa, której liderem jest Friz, od lat należy do ścisłej czołówki polskiego YouTube’a. Tym razem influencerzy ponownie wrócili do muzyki i postanowili zaskoczyć fanów nietypowym wyborem. Wśród najnowszych utworów pojawił się numer w klimacie disco polo, nagrany we współpracy z gwiazdą tego gatunku - Sławomirem. Wyniki wyświetleń nie pozostawiają wątpliwości. Fani są zachwyceni.

Piosenka Ekipy ze Sławomirem bije rekordy wyświetleń

Choć Ekipa od dawna znana jest z chwytliwych utworów muzycznych, to właśnie nagranie klipu ze Sławomirem zaskoczyło fanów najbardziej. Wśród nowych kawałków, takich jak „Jet Ski”, „Vini Jr” czy „Temacik” - największe poruszenie wywołał utwór „O jak miło”. Klip zrealizowany w typowo disco-polowym stylu, z gwiazdą tego gatunku na pierwszym planie, co okazało się strzałem w dziesiątkę. W utworze zaśpiewali również: Wujas, Michu, Wiktoria Niekało i $okolica. Efektem takiego składu jest ponad milion wyświetleń w zaledwie jeden dzień. Fani są zachwyceni formatem i oczekują więcej takich utworów.

O jak miło, miło, miło się zrobiło, biło, biło Kiedy podarowałaś mi swoją miłość (Oj jak miło) Serce szybciej mi zabiło, parę minut wystarczyło Czy zostaniesz, kochana, moją dziewczyną? brzmi refren piosenki.

W teledysku pojawia się Sławomir, który spaceruje po plaży i śpiewa refren utworu. W kolejnych kadrach influencerzy tańczą i śpiewają na traktorze, podkręcając klimat typowego disco polo. W sekcji komentarzy zawrzało.

Występ Sławomira jest naprawdę idealny

Pan Sławomir robi taką aurę w tym numerze

Zdecydowanie najlepsza piosenka czytamy w komentarzach.

Wersow wydała album. Przekazała wieści zaraz po potwierdzeniu ciąży

W życiu najpopularniejszej pary polskich social mediów naprawdę sporo się dzieje. Wersow ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, co było dla fanów ogromnym zaskoczeniem. Chwilę po tej radosnej informacji pojawiły się kolejne wieści. Influencerka wydała swój najnowszy album zatytułowany „MATKA IDOLKA”, nawiązujący do jej macierzyństwa.

Wersow jest szczęśliwą mamą córki Mai i razem z Frizem oczekuje narodzin kolejnego dziecka. Mimo ciąży Weronika Wiśniewska nie zwalnia tempa. Aktywnie bierze udział w nowych projektach muzycznych Ekipy, a także rozwija solową karierę, wydając album, który zadedykowała wszystkim kobietom.

Płytę MATKA IDOLKA dedykuję wszystkim kobietom, które jako dziewczynki marzyły, by zostać księżniczkami. Tym, które dorastały szybciej, niż chciały, upadały, podnosiły się i uczyły kochać siebie na nowo. Marzycielkom z odwagą w sercu, dziewczynom, które wybrały bycie sobą, nawet gdy świat podpowiadał coś innego. Dla tych, które wciąż wierzą, że wrażliwość jest siłą, a własna droga największym zwycięstwem. To dla Was. Niech ta muzyka będzie świadectwem naszej drogi. napisała na Instagramie.

