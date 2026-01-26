Radosne wieści o drugiej ciąży Wersow obiegły już cały internet. Influencerka dopiero teraz opublikowała nagranie, w którym opowiada o okolicznościach, w jakich dowiedziała się, że ponownie zostanie mamą. Jak się okazało, jej złe samopoczucie było na tyle niepokojące, że Friz zadzwonił po karetkę. Choć w tamtym momencie nic nie było jeszcze pewne, Wersow miała przeczucie, że może chodzić o ciążę.

Wersow ujawnia nagranie z dnia, w którym dowiedziała się o ciąży

Friz i Wersow to najpopularniejsza para influencerów, która oficjalnie oczekuje narodzin drugiego dziecka. To właśnie tą radosną wiadomością Wersow niedawno podzieliła się ze swoimi widzami. Choć dla internautów była to spora niespodzianka, jak przyznała sama influencerka, kolejne dziecko od dłuższego czasu było w ich planach.

Teraz gdy marzenie pary wreszcie się spełniło, Wersow uchyliła fanom rąbka tajemnicy i opublikowała nagranie z dnia, w którym dowiedziała się o ciąży. Okoliczności nie były jednak tak sielankowe, jak mogłoby się wydawać.

Wera dzisiaj miała takie dziwne objawy. Zadzwoniliśmy po karetkę, bo się mega martwiliśmy, czy nic jej nie jest. Zbadali, zrobili jakieś testy, krew, nie krew, jakieś tam ciśnienie. I na końcu pani się pyta, czy Wera jest w ciąży zaczął Friz.

Powiedziałam, że spóźnia mi się dwa dni okres i faktycznie staramy się, ale to nie jest nigdzie zweryfikowane, ani nie sądzimy, że już teraz się zadzieje, że już jestem w ciąży.... dodała Weronika.

Pierwsza reakcja Wersow i Friza na pozytywny test ciążowy

Tego dnia, w którym Wersow wykonała badania krwi, zrobiła również test ciążowy. Druga kreska była jednak na tyle słabo widoczna, że ciąża nie była jeszcze oczywista. Następnego dnia wypadało święto, dlatego zakup kolejnego testu nie wchodził w grę. Dopiero trzeciego dnia od momentu gorszego samopoczucia Weronika wykonała test, który jednoznacznie pokazał dwie wyraźne kreski.

Pierwsza reakcja Wersow i Friza na radosną wiadomość o nowym członku rodziny była niezwykle emocjonalna.

Majusia będzie miała braciszka albo siostrzyczkę! ucieszyła się Wersow.

Friz zwrócił się również do swojej żony i zdobył się na poruszające wyznanie.

Bardzo ci dziękuję, że mogę mieć z tobą kolejnego bobasa i członka rodziny. Mega to jest dla mnie ważne. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję wyznał Friz.

Rodzina Wiśniewskich przeżywa ostatnio bardzo intensywny czas. Wraz z ogłoszeniem drugiej ciąży Wersow zapowiedziała także wydanie nowego albumu oraz rodzinną przeprowadzkę do nowego domu, położonego bliżej centrum Krakowa.

Friz i Wersow, fot. YouTube@Wersow